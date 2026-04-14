סערה במגזר הדתי-לאומי בעקבות פסק הדין של בג"ץ, שהורה לצה"ל לפעול לשילוב נשים בכלל יחידותיו, לרבות בתפקידי לחימה ובחיל השריון כבר מגיוס נובמבר הקרוב.

ראש ישיבת ההסדר במצפה רמון, הרב צבי קוסטינר, פנה הבוקר בקריאה ישירה לשר הביטחון ישראל כ"ץ לפעול נגד ההחלטה.

"לא יקום ולא יהיה", הצהיר הרב קוסטינר בתגובה לפסק הדין. "זה פוגע בכל ערכי הצבא. זה הרס הצבא והרס קדושת המחנה. עם ישראל לא ייתנו לזה לקרות, המפקדים לא ייתנו לזה לקרות, שר הביטחון לא ייתן לזה לקרות - אנחנו לא נהיה שם".

הרב הוסיף ביקורת נוקבת על בית המשפט: "זה לא טוב לקדושת המחנה וזה פוגע במלחמה אבל לא אכפת לבג"ץ מהניצחון במלחמה. אני אומר לשר הביטחון: תילחם בזה ותבטל את זה כמה שיותר מהר. עם ישראל חי, ואסור שזה יקרה".

גם בפורום "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" מבית ארגון 'חותם' תקפו את ההחלטה בחריפות, "אנו מביעות זעזוע עמוק מהחלטת בג"ץ, אשר משקפת ניתוק חמור מהצביון היהודי והלאומי של מדינת ישראל, מהצרכים הביטחוניים של צה"ל ומהערכים הבסיסיים של קדושת המחנה. במקום לחזק את צה"ל מול אתגרי הביטחון, בוחר בית המשפט לכפות תפיסות אידאולוגיות זרות הפוגעות בלוחמים, במרקם היחידות ובכשירות המבצעית. כפייה פמיניסטית רדיקלית המונחתת שוב ושוב על ראשו של צה"ל אינה רק טעות ערכית - אלא פגיעה ממשית בביטחון ישראל".

בארגון אף קשרו בין ההחלטה לסוגיית גיוס החרדים: "במציאות כזו, אין כל דרך לדבר על גיוס חרדים או לדרוש שותפות רחבה, כאשר ערכים יסודיים נרמסים פעם אחר פעם. אנו קוראות לממשלת ישראל לפעול באופן מיידי, להדוף את המתקפה הפמיניסטית הרדיקלית המתבצעת בחסות בג"ץ, ולהשיב את צה"ל לייעודו - צבא מנצח השומר על לוחמיו, על ערכיו ועל ביטחון מדינת ישראל".

נזכיר כי בחודש האחרון פורסם מכתבו של הרב אלי סדן, ראש מכינת "עלי" וחתן פרס ישראל, שהזהיר כי שילוב נשים ברק"מ מנוגד להלכה ולפקודות השירות המשותף.

"כל זה הוא גובל באביזרייהו דעריות שאסור בתכלית האיסור ומוביל לדברים מאד חמורים", כתב הרב סדן במכתב עליו חתומים עשרות ראשי ישיבות.

הרב סדן דחה את הטענה כי המחסור בכוח אדם במלחמה מצדיק את המהלך: "הטענה שזוהי שעת מלחמה אינה מקובלת עלינו. הצבא יודע לפתור בעיות כאלה, יש הרבה פרמדיקים, נהגים וקשר"גים גברים, ואם חסר - אין בעיה לגייס אנשי מילואים לתפקידים אלו. אסור באופן מוחלט לשתף פעולה עם חולשה מוסרית זו. תובעים אנו שיהיה צבאנו צבא קדוש וממילא על גבי זה תופיע הסייעתא דשמייא הראויה".