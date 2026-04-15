דו"ח שפורסם היום (רביעי) על ידי גוף המזוהה עם פעילי הגבעות ביהודה ושומרון מצביע על עלייה במספר אירועי הפינוי וההריסה מתחילת שנת 2026.

לפי הדו"ח שפרסם גוף התיישבותי המכונה "מנהלת גבעות החזית", המאגד מספר גבעות ביהודה ושומרון ושחבריו נמנים עם פעילי ההתיישבות בהם אלישע ירד, עודד שפירא וידידיה אמסלי, נרשמה עלייה משמעותית בהיקף אירועי ההרס ברבעון הנוכחי.

על פי הנתונים, מדובר בכמות גבוהה פי 15 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, כאשר גם מספר הפינויים עלה באופן ניכר, ובחודש מרץ נרשמה החרפה נוספת במגמה.

ברבעון הראשון של השנה בוצעו 68 אירועים של פינוי והריסה, לעומת ארבעה בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. הנתונים מתייחסים לאירועים בגבעות ובחוות, וכוללים בין היתר הריסת מבנים המשמשים למגורים.

עוד עולה כי בחודש מרץ נרשם זינוק נוסף עם 36 אירועים, לעומת 17 בינואר ו-15 בפברואר. לפי הנתונים, מדובר בממוצע של יותר מאירוע אחד ביום.

בגוף שפרסם את הדוח מתחו ביקורת על המדיניות הממשלתית: "אלו נתונים בלתי נתפסים שמעולם לא דמיינו שיכולים להתרחש בימיה של ממשלת ימין. בחודש האחרון יוצאות בכל יום שיירות ענק של כוחות מג"ב לביצוע מסעות הרס בהתיישבות, מחריבות בתי משפחות ומחרימות עדרי צאן".

"זוהי שעת מבחן לנבחרי הימין בכנסת ובממשלה", הוסיפו במנהלת. "הציבור הבין מזמן את הצורך לבטל את הסכמי אוסלו הארורים ועושה זאת ברגליים ובתמיכה בחלוצים בשטח. שרים שימשיכו לשבת על הגדר ויאפשרו את המשך הרדיפה, יאבדו את הרכבת ההיסטורית שדוהרת קדימה".