תת-אלוף במיל' דניאל הגרי, מי ששימש כדובר צה"ל לאורך מרבית תקופת מלחמת "חרבות ברזל", שם הבוקר (רביעי) סוף לשמועות על עתידו המקצועי.

הגרי הבהיר באופן חד-משמעי כי אין בכוונתו להיכנס לחיים הפוליטיים, ובכך סיים גל של ספקולציות ששטף את המערכת הפוליטית ביממה האחרונה.

הודעתו של הגרי מגיעה לאחר פרסומים לפיהם הוא מקיים מגעים מתקדמים עם מפלגת "ישר!", בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

הדיווחים גרסו כי השניים דנו באפשרות שדובר צה"ל לשעבר ישולב בצמרת הרשימה לקראת הבחירות הקרובות.

עם זאת, במפלגת "ישר!" מיהרו להכחיש את הדיווחים ומסרו כי לא התקיימו מגעים כאלו בין הצדדים.