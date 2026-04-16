הזמרת והיוצרת מיכל גרינגליק משיקה סינגל חדש בשם "לוח זכרונות", החמישי מתוך אלבום הבכורה שצפוי לצאת בקיץ הקרוב.

השיר נכתב במקור עבור אחיה, שאולי גרינגליק ז"ל, לקראת האודישן שלו לתוכנית "הכוכב הבא". לדבריה, "את השיר הזה כתבתי במקור לשאולי אח שלי ז"ל. לא עליו אלא בשבילו", והוסיפה כי האח "עף עליו! הוא התלהב בטירוף ושר אותו".

שאולי התקבל לתוכנית אך פרש ממנה כדי להמשיך להילחם לצד חבריו בעזה, ובהמשך נפל בקרב בדצמבר 2023. השיר לא בוצע על הבמה ונשאר במגירה במשך תקופה ארוכה.

בהמשך החליטה גרינגליק לשוב אל השיר ולעבד אותו מחדש, הפעם כשיר אישי לזכרו של אחיה. "לקח זמן, אבל בסוף החלטתי לשבת מול הפסנתר ולהפוך את השיר הזה לשיר על שאולי", סיפרה.

עוד ציינה כי כתיבת השיר דרשה ממנה אומץ וכנות, "הייתי צריכה הרבה אומץ וכנות בשביל לכתוב את השיר הזה, שפונה בפעם הראשונה ישירות לשאולי". לדבריה, "עבורי השיר הזה הוא לוח זכרונות של מה היה יכול להיות, געגוע מר מתוק".

גרינגליק בחרה להוציא את השיר לאחר לידת בנה, שנקרא "אור שאולי", וציינה כי "עבורנו האור של שאולי עדיין מאיר ובוער ולוח הזכרונות שלנו ממנו רק מתמלא".