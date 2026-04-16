רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מפרסמת תכנית מפורטת לתיקון החוק להסדרת האוכלוסייה הבדואית בנגב בנוגע לסוגיית 'תביעות הבעלות'. הבדואים הודיעו כי יאבקו בתכנית.

התכנית מושקת כפיילוט בחמשת היישובים - כסייפה, מרעית, סעווה, אבו תלול ולקיה, ומשלבת שורה של עקרונות מקצועיים המעידים על ניתוח מעמיק של כשלי העבר.

כך בין היתר, מחדדת התכנית מי בדיוק הזכאים לפיצויים, ומגדירה לוחות זמנים ברורים; חתימה על הסכם בתוך עשרה חודשים מיום פרסום התכנית לציבור, פינוי השטח שתחת תביעה לחלוטין, מעבר מלא למגרש שהוקצה וכן הצלחה במימוש הקרקע לייעודים שונים, כאשר עמידה בזמנים תזכה במענקים של עשרות אלפי שקלים ומאידך אי עמידה בזמנים וחוסר שיתוף פעולה עשויים לשלול כל זכות לפיצויים ומענקים.

בנוסף, התכנית מתייחסת לתופעות כמו פוליגמיה ומקרים בהם לא כל יורשי 'תביעת הבעלות' משתפים פעולה בחתימה על ההסכם, כוללת מענקים נרחבים למשרתי כוחות הבטחון ומקימה מנגנון של וועדת פשרות שתדון בכל מקרה ייחודי לגופו ובסמכותה לאשר הארכות זמן וכדומה, כאשר דלת בית המשפט נותרת פתוחה בפני כל בדואי שאינו מעוניין להגיע להסדר בנוגע לתביעת הבעלות שלו והוא יוכל להוכיח את בעלותו בקרקע בבית המשפט.

התכנית מתמקדת בשטחים הנמצאים בתחומי ה"קו הכחול" של היישובים במטרה למנוע מציאות של שטחי ענק שוממים בתחומי היישובים כפי שקיים כיום, ולאפשר ליישובים להתפתח ולבנות אלפי יחידות דיור לאוכלוסייה הבדואית.

נזכיר כי כ-3,200 'תביעות בעלות' הוגשו בתחילת שנות ה- 70 על מאות אלפי דונמים בנגב, כאשר עד היום אף תביעה כזו לא הוכחה בבית משפט ובכל הערכאות בנדון הקרקעות נרשמו על שם המדינה. בפועל, תביעות הבעלות הפכו לסוגיית מפתח ביכולת של המדינה לפתח את הנגב ולהסדיר את הפזורה הבלתי חוקית ביישובים ולקרקע פוריה לסכסוכי דמים ולנרטיב של נישול וקיפוח, כשבפועל לאורך השנים המדינה פעלה העניקה פיצויים נרחבים בקרקע ובכסף, אך שיטת העבודה לאורך השנים כשלה לחלוטין.

השר שיקלי כתב: "ברבים מיישובי הבדואים בנגב מרבית שטחי היישוב מצויים תחת תביעות בעלות וכתוצאה עומדים שוממים ולא מפותחים. כדי לשים סוף למצב זה, אישרה היום מועצת מקרקעי ישראל, את רפורמת “הקווים הכחולים" להסדרת תביעות הבעלות בתוך תחומי היישובים. המתווה מציע פשרות נדיבות לתובעי בעלות בתוך הקו הכחול, תוך תמורות מוגדלות למקדימים להצטרף, והפחתה הדרגתית בזכאות ככל שחולף הזמן. במקביל, במקרים שבהם לא יושגו הסכמות, תפעל המדינה לעדכון גבולות היישוב ולצמצום הקו הכחול בהתאם לצרכי התכנון. הרפורמה נוגעת בלב הבעיה העמוקה ביותר בנגב. הסדרת תביעות הבעלות היא תנאי הכרחי לפיתוח, לתשתיות, וליצירת מרחב חיים מוסדר, מתוכנן ובר קיימא".

תנועת רגבים בירכה, "החלטת רמ"י מאמצת עקרונות מקצועיים שהצבענו על חשיבותם האסטרטגית מזה זמן רב ומעידה על שינוי פרדיגמה מתבקש. ההחלטה מתייחסת לסוגיות קריטיות שיצרו כאוס וחוסר צדק במנגנון הפיצויים, כמו פוליגמיה והעברת זכאות הפיצויים מדור לדור, והחשוב ביותר, מעמידה מסגרת זמנים ברורה להליך ההסדרה, הכוללת תמריצים לשיתוף פעולה מהיר. אנו מברכים על אישור ההחלטה במועצת רמ"י, ועל הובלת המהלך באופן מקצועי על ידי השר עמיחי שיקלי והרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ומצפים לראות את היישום הן ביישובי הפיילוט והן במרחב הנגב כולו".