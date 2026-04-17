מיזם "חיי עולם", העוסק בשינון ולימוד גמרא, ממשיך להתרחב זו השנה הרביעית מאז הוקם לזכרו של יונתן יוסף חברוני ז"ל, אברך מבית המדרש בגבעת שמואל שנספה באסון מירון.

השנה נבחנו במסגרת המיזם כ-1,700 תלמידי ישיבות מכל רחבי הציבור הציוני. את הפרויקט יזמו חבריו הקרובים של חברוני, אוהד הייזלר וינון גלזר, במטרה להנציח את דרכו בלימוד התורה.

הוריו של חברוני, סיגלית וירון, הביעו התרגשות מהיקף המיזם ומהמשכו. "זה היה החלום של יהונתן והוא מתגשם. זו זכות גדולה לעם ישראל", אמרו, והוסיפו כי "אנחנו עומדים נפעמים מול המראה המרהיב של התלמידים שיושבים ומשננים וחוזרים - שזו היתה המהות של יהונתן יוסף".

עוד אמרו ההורים כי "הוא היה מאוד מחובר לתורה וללימוד ומצד שני איש של מעלה, חבר טוב ואיש שמקדם את הביחד. האירוע הזה גורם לנו אושר רב. זה ממש לראות אותו - ממש תחיית המתים".

הרב בן ציון אלגאזי, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, הוסיף: "זה מרגש מאוד. 1,700 בחורים מהציבור שלנו נבחנים על אלפי דפי גמרא. אנחנו מבקשים שבתהליכי הגאולה הקב"ה יוליך אותנו קוממיות לארצנו - קומה על גבי קומה. אני מרגיש שזה מה שעושה הציבור שלנו. בונה קומות רוחניות. אנחנו בהתיישבות בארץ ישראל ועל זה בונים קומה רוחנית לפתח תלמידי חכמים גדולים שיובילו את עם ישראל בכל הרמת קרן התורה בארצנו. התורה הגדולה שיש כאן נותנת כוח לחיילים שלנו".

גם הרב חנן אדלשטיין, ראש ישיבת טל ישראל, התייחס להיקף המיזם ואמר: "בכל דור ודור הנשמה של עם ישראל זו התורה. לראות אלפי בחורים שנבחנים על מאות ואלפי דפי גמרא זה נס שלא היה כמותו. זה חלום הדורות. זה הכוח של עם ישראל".