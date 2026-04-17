כוחות החיים של האדם פועלים ומתחדשים תמיד. גם כאשר אנו סופגים מכה קשה, במישור הפרטי או הלאומי, ונדמה לנו שמשהו מבפנים נשבר ולא יוכל עוד לצמוח, מיד מתחיל משהו בתוכנו לפעול ולהתחדש.

שמענו זאת בסיפוריהם של שורדי השואה, ואנו רואים זאת אצל המשפחות השכולות ואצל חיילינו ששבו מהקרבות לאחר שחזו במראות קשים; הכוח לשוב אל מרחבי החיים, ולצמוח מחדש, בוקע ועולה.

בפרשתנו אנו מוצאים את הביטוי לכך בדינים המיוחדים של המצורע. נקדים ונזכיר את דברי הרמב"ן (ויקרא יג, מז) המדגיש כי הצרעת היא תופעה המתרחשת רק בארץ ישראל, בזמן שהשכינה שורה בישראל. כאשר האדם נופל וחוטא, למשל בלשון הרע או בפגיעה בחברו, מופיע הכתם הזה כסימן לכך שעליו לתקן את דרכיו ולהיטהר. זוהי תופעה שאינה טבעית ולא ניתן להסבירה בכלים מדעיים בלבד; זהו אירוע רוחני עמוק, המבטא קרבת אלוקים, הבאה לידי ביטוי ממשי ומיידי בעת נפילה רוחנית. (כך כתב גם ריה"ל בספר הכוזרי ב, סב. וע' ברמב"ם הלכות טומאת צרעת טז, י, שנראה שהוא כותב זאת רק על צרעת הבגד והבית ולא על נגעי אדם).

כאשר אדם רואה כי נגע צרעת הופיע בגופו, הוא פונה אל הכהן. הכהן בוחן את הנגע ואם הנגע אכן נראה כצרעת, אך אין בו סימן לטומאה מוחלטת, מסגיר הכהן את האדם לשבוע אחד, ולעיתים אף לשבוע שני. הגדרתו בתקופה זו היא "מצורע מוסגר", ויש הבדלים הלכתיים בינו לבין "מצורע מוחלט" (משנה מגילה א, ז, ונגעים ג, א).

ןמה קורה אם גם אחרי השבוע השני לא הופיעו סימני טומאה, אך גם לא חל שיפור הנראה לעין? במקרה כזה יש הבדל מהותי בין נגעי בגדים לנגעי אדם. בבגדים, אם לאחר שבועיים לא חל בנגע כל שינוי - שורפים את הבגד (משנה נגעים יג, ה). אולם באדם, אם לאחר שבועיים של הסגר הנגע נותר כפי שהיה, האדם טהור (שם א, ג).

אלא שמפשט הפסוק נראה לכאורה, וכך מפרש רש"י, שגם באדם אם אחרי שבועיים אין שינוי, האדם טמא: "וְרָאָה הַכֹּהֵן אֹתוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שֵׁנִית וְהִנֵּה כֵּהָה הַנֶּגַע וְלֹא־פָשָׂה הַנֶּגַע בָּעוֹר וְטִהֲרוֹ הַכֹּהֵן" (ויקרא יג, ו), משמע שרק אם יש שיפור אחרי שבועיים, האדם טהור, ואם אין שינוי - הוא נשאר טמא. הרמב"ן מציין כי אף שרש"י צודק בפירוש הפשט, אין זו ההלכה, כפי שראינו לעיל. מפרשי רש"י מתאמצים להסביר מדוע בחר רש"י ללכת עם הפשט ולא להביא את דברי המשנה.

אך עלינו לשאול: מדוע באמת יש הבדל בין נגעי אדם לנגעי בגדים בעניין הזה? ומדוע כתבה התורה את הפשט באופן שאינו מציג בפירוש את ההבדל?

אנו יודעים כי פעמים רבות בתורה שבכתב נאמרים דברים נחרצים, אך חז"ל בתורה שבעל פה מיישמים אותם באופן שאליו התכוון הקדוש ברוך הוא שנפעל למעשה. כך למשל בביטוי "עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן", מלמדים אותנו חז"ל, במסורת שבידינו מהר סיני, כי הכוונה היא לתשלום ממון. בתורה שבכתב מלמד אותנו הקב"ה את חומרת המעשה - שראוי היה הפוגע לאבד את עינו שלו - אך בפועל, בעולם המעשה, התיקון הראוי הוא ממון. כך גם כאן; בדרך הפשט התורה אומרת כי לאחר שבועיים אנו מצפים לראות תיקון מוסרי והתכווצות של הנגע, ובהעדר תיקון, נותרת הטומאה בעינה. אך חז"ל מלמדים אותנו בתורה שבעל פה, שגם אם איננו רואים שינוי חיצוני, בהכרח מתרחש תהליך פנימי בתוך האדם.

הבגד הוא דומם; אם לאחר שבועיים אין בו שינוי, הוא חסר ערך ודינו שריפה. אך האדם, לאחר שני הסגרים שבהם ישב בדד מחוץ למחנה, חייב לעבור תהליך פנימי, בין אם הדברים ניכרים כפי חוץ ובין אם לאו. אם אין החמרה הניכרת לעין - ברור שהתחיל כבר תהליך של תיקון פנימי. הטומאה מבטאת כוחות של מוות, ואילו הטהרה מבטאת כוחות של חיים. לאחר הטלטלה והמכה הקשה שספג האדם בראותו את בשרו הופך לבן, הוא מבין שעליו לזוז ולהתעורר. התהליך מתחיל להתרחש בתוכו, ואנו סמוכים ובטוחים שהוא יוביל בסופו של דבר להחלמה מלאה. אם הנגע גדל, אין ברירה אלא לקבוע שהאדם טמא, אך אם אין שינוי חיצוני - אנו יודעים שהשינוי הפנימי כבר התחיל להתרחש. התורה שבכתב מבטאת את הדרישה האלוקית מהאדם לתקן את עצמו באופן שיהיה ניכר בשטח, בלי הנחות ובלי הקלות. ועל כן אם אין שינוי ניכר, אי אפשר להיטהר. אך בתורה שבעל פה המסורה בידינו אנחנו יודעים שתהליך התיקון הפנימי כבר החל, ועל כן הכהן קובע שהאדם טהור.

בסיפוריהם המטלטלים של שורדי השואה ששמענו השבוע, אנו רואים כיצד לאחר הטלטלה נוראה, הגיעו אותם אנשים לארץ בגבורה עצומה והחלו לבנות הכל מחדש: להקים משפחה, לרכוש מקצוע ולשרת בצבא. הספורים הללו מבטאים את כוחו של עם ישראל לקום מתוך הגלות, מכל הגלויות, ולבנות כאן, בעזרת ה', את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. ולקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אנו חשים, במיוחד בשנתיים וחצי האחרונות, בטלטלה במישור הפרטי והלאומי כאחד. המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות מבטא גם הוא את כוחות הנפש הלאומיים שלנו. מתוך הכאב על אחינו שנפלו במערכות ישראל, אנחנו קמים להודות לקב"ה ולומר הלל על תהליך תחיית ישראל. כוחות החיים מתעוררים מיד. וכך לאט לאט אנו רואים את תהליך הצמיחה גם בשטח. כשאלמנות המלחמה הצעירות נישאות מחדש, כל אחת בזמן הראוי לה ובתהליך הפנימי שלה, אנחנו רואים עין בעין את כוחות החיים מופיעים, ויש בכך מן הנחמה.

מתוך ההשתאות על הופעת כוחות החיים אנו קוראים לקדוש ברוך הוא שימשיך ללוות אותנו בתהליך המופלא הזה, גם ברמה הפרטית גם ברמה הלאומית. האומה מתעוררת, ועימה הרצון להתאחד, להתחבר ולתקן את המעוות, בכך שלא נהגנו כבוד זה בזה.

ימי ספירת העומר גם הם תקופה המיוחדת לתיקון דרכינו במבט חיובי איש על רעהו, ובשיח המבטא כבוד והערכה הדדיים על אף המחלוקות הענייניות בינינו. גם כיום, בשיח בין האנשים ברחוב, ביחידות המילואים ובמקומות העבודה, אנו מרגישים יום יום את הכבוד וההערכה ההדדיים ואת השיח הפנימי העמוק בתוכנו.

בעזרת ה', כוחות החיים הללו, הפועלים כבר מתחת לפני השטח בעם ישראל, יעלו בקרוב גם מעל לפני השטח אל מרחבי התקשורת ואל ההנהגה הפוליטית שלנו, ונוכל בעזרת ה' להמשיך לבנות את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, כאיש אחד בלב אחד.