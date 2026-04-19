שנה וחצי בלבד לאחר הבחירות האחרונות, אזרחי בולגריה שוב מצביעים בבחירות כלליות. הבוקר נפתחו הקלפיות בבולגריה, בפעם השמינית בחמש שנים בלבד.

הבחירות הוקדמו לאחר מחאת ענק ששטפה את רחובות בולגריה בסוף השנה הקודמת. מאות אלפים מאזרחי המדינה מחו נגד השחיתות והכוונה של ממשלת בולגריה להעלות את המיסים. המפגינים דרשו חקירה עצמאית של מערכת המשפט נגד השחיתות במוסדות השלטון.

בעקבות המחאות, הודיע ראש הממשלה, רוסן ז'ליאזקוב, על התפטרותו.

המועמד המוביל לנצח בבחירות היום הוא נשיא בולגריה עד חודש ינואר האחרון, רומן ראדב, הנחשב כבעל דעות שמאל ופרו-רוסיות. ראדב תומך בחידוש הקשרים עם רוסיה, והתנגד למשלוחי נשק לאוקראינה. הסקרים האחרונים העניקו למפלגתו של ראדב, "בולגריה הפרוגרסיבית", 35 אחוזים.

מועמד נוסף הוא ראש הממשלה לשעבר, בויקו בוריסוב, שעומד בראשות מפלגת "אזרחים למען פיתוח אירופי של בולגריה", שתומכת דווקא בחיזוק הקשרים עם האיחוד האירופי. הסקרים האחרונים העניקו למפלגתו של בוריסוב 20 אחוזים.

בבולגריה צופים אחוזי הצבעה גבוהים, בבחירות שנחשבות גורלות לעתידה של המדינה לאחר מחאות הענק.

דניאל סמילוב, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת סופיה, אמר כי "יש אכזבה משמעותית בקרב העם. הממשלה האחרונה בפרט הורכבה ממפלגות פוליטיות שרוב האנשים ראו כמושחתות". תוצאות המדגם יתפרסמו הערב. ביום שני צפויות להתפרסם התוצאות הרשמיות.