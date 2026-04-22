יום העצמאות כבר מריח מהמנגל, והכנפיים הן תמיד כוכבות האירוח. הפעם מציע השף הצעיר נתנאלשפיגל גרסה מפתיעה: רוטב ברביקיו ביתי על בסיס מיץ תפוזים טרי, שום, פלפל צ'ילי וקורט סויה, שעוטף את הכנפיים בשכבה מבריקה, מתוקה ומתובלת.

שפיגל מאזן כאן בין טכניקה מדויקת (טיגון ל-170 מעלות וצמצום רוטב מבוקר) לבין חומרי גלם פשוטים שכולם מכירים מהבית. התוצאה: כנפיים עם צבע עמוק, מרקם פריך ועסיסי וטעם חגיגי שיגרום לכולם לחזור לצלחת לעוד סיבוב.

מצרכים:

20 חצאי כנפיים

ליטר שמן צמחי ניטרלי לטיגון מקדים



מצרכים לרוטב:

כוס מיץ תפוזים

2 כפות סוכר חום

2 כפות קטשופ

כף סויה

3 שיני שום כתושות

חצי פלפל צ'ילי אדום כתוש (אפשר גם שלם למי שאוהב)

קורט פלפל שחור

אופציונלי: כפית חומץ

אופן ההכנה:

מחממים סיר עם שמן עמוק ל-170 מעלות, ומטגנים את חצאי הכנפיים כ-7 עד 8 דקות, עד שמתקבל צבע מייארד (חום) יפה והחום הפנימי מגיע ל-75 מעלות.

מוציאים את הכנפיים מהשמן לכלי ומניחים בצד.

במחבת נוספת מערבבים את כל רכיבי הרוטב, ועל אש גבוהה יחסית מצמצמים עד לחצי הכמות.

מוסיפים את הכנפיים למחבת ומצמצמים תוך כדי ערבוב, עד שמתקבל רוטב כהה וסמיך שעוטף אותן יפה.

מגישים חם. אפשר להוסיף מעל שומשום קלוי, בצל ירוק או גרידת הדרים (לימון, תפוז).

