לראשונה מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בצפון, נטל הבוקר (שני) ארגון הטרור חיזבאללה אחריות רשמית על פעולה התקפית נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

לפי הודעת חזבאללה, מחבלי הארגון הטמינו מטען חבלה על ציר תנועה בין הכפרים טייבה ודיר סריאן - מרחב שבו פועלים כוחות צה"ל לטיהור תשתיות טרור.

ארגון הטרור טען כי המטען הופעל נגד "שיירה משוריינת" וציין במפורש כי הפעולה בוצעה "בתגובה על סדרת ההפרות הבוטות של ישראל מאז הפסקת האש".

בכך, הודה הארגון למעשה כי ביצע פעולת תגמול יזומה המהווה הפרה יסודית של ההבנות.

שעות ארוכות לאחר הודעת חיזבאללה, ובמענה לפניית גלי צה"ל, אישר דובר צה"ל את דבר התרחשות התקרית.

מדוברות צה"ל נמסר: "אתמול רק"ם צה"לי נפגע ככל הנראה מפיצוץ מטען. אין נפגעים באירוע והוא נמצא בבדיקה".