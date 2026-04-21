ההצצה ליום החשיפה דובר צה"ל

קרוב למאתיים צעירים חרדים הגיעו אתמול (שני) לסיור בבסיס תבץ של החטיבה החרדית "החשמונאים", לקראת גיוסם הקרוב.

המבקרים, שחלקם הגדול עתיד להתגייס בעוד כשבועיים, הגיעו כדי לעמוד מקרוב על תנאי השירות והאווירה בחטיבה המשלבת לוחמה ושמירה על אורח חיים חרדי.

אחד המבקרים במקום ניסה ליצור קשר עם לוחם בחטיבה כדי לשמוע על השירות, וקיבל תשובה שהפתיעה את הנוכחים: "אני עם החיילים בריצה מחוץ לבסיס, לזכר הנופלים".

אחד המלש"בים תיאר בשיחה עם ערוץ 7: "הוא הגיע לסיור כולו מותש מהריצה, אבל עם חיוך ענק של אושר על הפנים. לראות מישהו שעושה משהו כל כך נכון וחשוב ושלם עם הדרך שלו - זה נתן לנו את כל הכוח שצריך לקראת הגיוס".

הלוחם הוא סמל שמילי יקטר, מפקד כיתה בחטיבה החרדית. הוא גדל בחסידות קיצונית בבני ברק ובחר אחרי קרוב לאלף ימי עריקות להסגיר את עצמו, ריצה עונש מאסר בכלא הצבאי ומיד לאחר מכן התגייס לשירות קרבי.

בראיון לכאן חדשות עם יציאתו לקורס מ"כים לפני מספר חודשים סיפר כי ההחלטה להתגייס נבעה מ"לראות את הלוחמים הגיבורים שאיבדו ידיים ורגליים, זה עשה לי צמרמרות והציק לי אמרתי - אין סיכוי שהם ויתרו על משהו ועשו דברים ואני פשוט לא, ואני פשוט יושב מהצד".

המבקרים בבסיס אתמול הם ברובם בני 18, תלמידי ישיבות הסדר חרדיות ובוגרי ישיבות המבקשים לתרום למאמץ המלחמתי. אחד מהם אמר לערוץ 7 כי המכנה המשותף של כולם הוא הרצון להיות חלק מהמערך הלוחם מבלי להתפשר על זהותם כיראי שמיים.