הרב חגי לונדין

עוֹד הַיּוֹם בְּטֶהֱרָן יַעֲמֹד יְנוֹפֵף יָדוֹ וִיאַיֵּם עַל בָּתֵּי צִיּוֹן וִירוּשָׁלָיִם

הִנֵּה הָאָדוֹן ה' צְבָאוֹת מַכְרִית אוֹיֵב שַׁחְצָן וְהַלְּבָנוֹן בְּאַדִּיר יִפּוֹל.

וְיָצָא חוֹטֶר זֶהוּת יְהוּדִית מִגֵּזַע יִשַׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת ה' אֶת הֲמוֹנֵי יִשְׂרָאֵל שָׁבִים לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם

וּמִשְׁפַּט תּוֹרָה יוֹפִיעַ וְשָׁפַט בְּצֶדֶק דַּלִּים וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע.

וּמִתּוֹךְ עוֹצְמָה וְחֹסֶן גָּר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ

לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי

כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים.

וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יוֹסִיף ה' שֵׁנִית יָדוֹ לִקְנוֹת אֶת שְׁאֵרִית עַמּוֹ אֲשֶׁר נוֹתְרָה מֵאַרְצוֹת הַבְּרִית וּמִשְּׁאָר תֵּבֵל

וְאָסַף נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל וּנְפוּצוֹת יְהוּדָה יְקַבֵּץ מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ.

וְסָרָה קִנְאַת אַנְשֵׁי הַמַּעֲשֶׂה מֵאַנְשֵׁי הָרוּחַ

אֶפְרַיִם לֹא יְקַנֵּא אֶת יְהוּדָה וִיהוּדָה לֹא יָצוּר אֶת אֶפְרָיִם.

וְאָמַרְתָּ בַּיּוֹם הַהוּא אוֹדְךָ ה' כִּי אָנַפְתָּ בִּי בְּאוֹתוֹ יוֹם מַר וְנִמְהָר בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה, יָשׁוּב אַפְּךָ וּתְנַחֲמֵנִי.

הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי אֶבְטַח וְלֹא אֶפְחָד כִּי עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ ה' וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה

וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן מִמַּעַיְנֵי הַתּוֹרָה הַגּוֹאֶלֶת,

צַהֲלִי וָרֹנִּי יוֹשֶׁבֶת צִיּוֹן כִּי גָּדוֹל בְּקִרְבֵּךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל.