ארגון השמאל הקיצוני "עומדים ביחד" פרסם היום (רביעי) התנצלות פומבית בפני שמואל וונדי, מנכ"ל ישיבת חומש, לאחר שייחס לו מעורבות באירוע ירי.

הסערה החלה אמש, כאשר הארגון הפיץ תמונה של חייל חמוש בצירוף הטקסט החריף: "הנה הפרצוף של הטרוריסט שירה בילדים בבית הספר והנה השם שלו - שמואל ונדי, מנהל ישיבת 'חומש. כולנו יודעים שהוא ימשיך להסתובב חופשי. זה הפרצוף של הכיבוש".

הפרסום צבר עשרות אלפי צפיות בתוך זמן קצר והוביל לגל של תגובות שטנה והסתה נגד וונדי. אלא שכפי שנחשף ב'ערוץ 7', הקשר בין המציאות לפרסום היה שקרי לחלוטין. וונדי כלל לא שהה באזור באותה עת, והאיש המופיע בתמונה אינו הוא.

בהודעה שפרסם הארגון הבוקר נכתב: "התנצלות: כל אדם בעל מצפון מזדעזע מכך שמתנחלים חמושים פשטו אמש על הכפר הפלסטיני אל-מועייר, בגדה המערבית, וירו למוות בילד בן 13. ברשתות החברתיות הופצה תמונתו של היורה, ונטען כי מדובר בשמואל ונדי מישיבת חומש. בעקבות כך, כתבנו טענה זו גם כאן. הבוקר הסתבר לנו, בעקבות פרסום לילי בתקשורת, שמדובר בטענה לא נכונה. מיד מחקנו את מה שנכתב אצלנו, ואנחנו מתנצלים בפני שמואל ונדי על הטעות בזיהוי שנעשתה בתום לב".

לפי הודעת צה"ל, התקרית המדוברת התרחשה לאחר שמחבלים יידו אבנים לעבר רכב ישראלי. חייל הגמ"ר שהיה ברכב פרק ממנו וביצע ירי לעבר התוקפים.

כתוצאה מהירי חוסלו שני מחבלים, אחד מהם תועד כשהוא רעול פנים והשני זוהה כבנו של מחבל שחוסל בעבר לאחר שהיה מעורב בפיגוע ירי.

ל'ערוץ 7' נודע כי וונדי, שמצא את עצמו במוקד של מתקפת שנאה חסרת בסיס, לא מתכוון לעבור על כך בשתיקה וכי בכוונתו להגיש בימים הקרובים תביעת ענק נגד ארגון 'עומדים ביחד'.