נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר הבוקר (שישי) לברך את כלת חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי לשנת תשפ"ו, הודיה כהן, תלמידת כיתה י"א באולפנת בהר"ן.

הנשיא פתח ואמר "אהבת התנ"ך היא דבר אדיר. מתוך הידע וסיפורי התנ"ך לומדים הרבה על החיים. אני גאה בך מאוד, ושמח על הנוכחות והייצוג הנשי, על ההישגים המובילים בקרב המתמודדות. הרבה זמן לא ראינו את זה.

חידון התנ"ך הוא בעל משמעות גדולה מאוד, הוא משודר לכל העם היהודי, ומאחד את העם היהודי ומורשתו ואת מדינת ישראל. ואני גאה לומר לך כי יוזמת חידון התנ"ך, בשנת העשור לישראל, הייתה אמא שלי, אורה הרצוג, זה דבר שהיא תמיד הייתה מאוד גאה בו. היא ריכזה אז את חגיגות העשור למדינה והביאה את הרעיון לקיים את החידון", הוסיף הרצוג.

הודיה השיבה לנשיא בהתרגשות "זו זכות עבורי לייצג את המדינה, במיוחד בחידון התנ"ך. זה מגיע לכל העולם, ודווקא בתקופה כזו, גם בשפה של גאולה, כשרואים את הנבואות מתגשמות".

חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי נערך בתיאטרון ירושלים, במסגרת חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

באירוע השתתפו 16 בני נוער מצטיינים משבע מדינות, לאחר שנבחרו מתוך מאות מועמדים מרחבי העולם. השנה החידון הוקלט מראש וחלק מהמתמודדים השתתפו בו באמצעות הזום.

בתואר הסגן זכה עקיבא (ג'ק) שרייר מארצות הברית, תלמיד כיתה י' בישיבת יולה. אל המקום השלישי הגיע יהושע אפלבאום ואל המקום הרביעי הדסה אסתר ריץ'.