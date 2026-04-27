צה"ל פרסם היום (שני) תיעודים חדשים מפעילותם של לוחמי חטיבת גולני בדרום לבנון.

הכוחות, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36, מעמיקים את האחיזה בשטח דרומית לקו ההגנה הקדמי, במטרה להסיר את האיום הישיר של ארגון הטרור חיזבאללה על יישובי הצפון.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו לוחמי גולני מחבלים חמושים שנערכו לפגיעה בכוחות.

בשיתוף פעולה עם כוחות היחידה הרב-ממדית, פתחו הלוחמים באש וחיסלו את המחבלים בקרבות פנים אל פנים ובעזרת תקיפות מדויקות של רחפנים. בצה"ל מדגישים כי המחבלים היוו איום מיידי על שלומם של הלוחמים בשטח.

במקביל לחיסול חוליות הטרור, ביצעו הכוחות סריקות נרחבות במרחב, במהלכן נחשפו מספר מחסני אמצעי לחימה ומצבורי תחמושת אסטרטגיים של חיזבאללה.

בין אמצעי הלחימה שאותרו: מטעני נ"ט, רחפני נפץ, מערכות להפעלת מטענים מרחוק, רקטות מסוג RPG, נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, רימוני יד וציוד צבאי.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

צילום: דובר צה"ל

