נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום (שני) באסטנה והחל את ביקורו הרשמי בקזחסטן, שם התקבל על ידי נשיא המדינה קאסים ג'ומארט קמלביץ' טוקאייב בטקס קבלת פנים בארמון הנשיאות.

במהלך הטקס נוגנו המנוני המדינות, ולאחר מכן סקר הנשיא הרצוג את משמר הכבוד. בהמשך התקיימה פגישה אישית בין שני המנהיגים ולאחריה פגישה בילטרלית מורחבת בהשתתפות בכירי הממשל.

במרכז השיחות עמדו העמקת היחסים בין המדינות והאצת שיתופי פעולה אסטרטגיים. נשיא המדינה הביע הערכה לקזחסטן ובירך על הצטרפותה להסכמי אברהם ועל חברותה במועצת השלום.

הרצוג אמר במהלך הביקור, "זהו כבוד גדול להיות כאן בארמון הנשיאות באסטנה. הגעתי בליווי משלחת בכירה של מנהיגים ומומחים, הפועלים לקידום שיתופי פעולה בעלי משמעות והשפעה על עתיד היחסים בין מדינותינו".

עוד הוסיף, "החלטתך להצטרף להסכמי אברהם הייתה אמיצה, והתקבלה בברכה חמה בישראל וברחבי העולם, וכמובן בבית הלבן. הסכמי אברהם הם עוגן של יציבות אזורית ומפתח להרחבת מעגל השלום בעת הזו. שמחתי גם להיות עד לנוכחותך בהכרזה על מועצת השלום - גוף חשוב שבמסגרתו נתמודד יחד עם האתגרים הנוכחיים. זהו מהלך המעביר מסר ברור לעולם: ניתן לבחור בדרך של שותפות, אחריות ושלום".

הוא הדגיש גם את חשיבות חיזוק הקשרים הכלכליים ואמר, "אני מבקש לשים דגש על הדרכים שבהן נוכל להכפיל, לשלש ואף מעבר לכך את היקף הסחר והפעילות העסקית בין מדינותינו. אנו קרובים לאישור טיסות ישירות, ואני סבור כי למהלך זה עשויה להיות השפעה משמעותית על הכלכלה והסחר, במיוחד במסגרת השותפות בהסכמי אברהם".

טוקאייב התייחס אף הוא להסכמים ואמר, "קיבלתי החלטה להצטרף להסכמי אברהם מתוך אמונה כי הם יעצבו מחדש, באופן יסודי, את המבנה הגיאו-פוליטי של המזרח התיכון, וייצרו מסגרת אסטרטגית ליציבות אזורית, לשגשוג משותף ולשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרים משותפים. אני גאה לציין כי אין אנטישמיות בקזחסטן, וכי היהדות היא אחת מארבע הדתות המרכזיות המוכרות במדינה, לצד האסלאם הסוני, הנצרות האורתודוקסית והקתוליות".