חיל החינוך והנוער פרסם בשבוע האחרון את היצירה "שבועה באוקטובר", שיר שכתב אלוף דדו בר כליפא מתוך זיכרון הלחימה בסמטאות הקיבוצים בשבעה באוקטובר.

השיר, שנולד מתוך המפגש הכואב בין המציאות המדממת לשבועת הלוחם, נועד לפי צה"ל "לחזק את רוח השבועה והתקומה" לקראת יום הזיכרון ה-78 למדינה.

אלא שבדיקה השוואתית בין הדף המקורי שהפיץ האלוף לפני מספר חודשים לבין הביצוע הרשמי שיצא בשבוע שעבר, מעלה כי בית שלם ומשמעותי הושמט מהשיר.

בגרסה המקורית של בר כליפא הופיעו המילים הבאות, שנעדרות מהביצוע המולחן: "הנה הגיע יום, פקדה אותנו השעה. אנו לוקחים גורל אמתנו ועמנו בידינו. נלחם בעוז רוח, נחתור למגע, עד הניצחון, זה יעודנו. עם ישראל בוטח בנו, עכשיו תורנו, הננו".

השמטת המילים העוסקות ב"ניצחון" וב"חתירה למגע" עוררה תהיות בקרב משרתים רבים, התוהים מדוע חיל החינוך צנזר את מושג הניצחון והחתירה למגע.

מדובר צה"ל נמסר: "בניגוד לנטען, לא מדובר בהשמטה של בית מהשיר 'שבועה באוקטובר'. הפסקה המדוברת מתוך טקסט המקור, היא למעשה ציטוט קטעים מתוך פקודות הקרב שהוא ופקודיו המח"טים פקדו בעת שהיה מפקד אוגדה במהלך מלחמת התקומה, שכן חלק זה מופיע בטקסט במרכאות".

בצה"ל הוסיפו כי "בעת עיבוד הטקסט לביצוע מוזיקלי במסגרת חיל החינוך והנוער, נמצא כי נוסח הפקודות אינו מתאים ללחן ולמבנה השירי, ולכן לא שולב בביצוע. מדובר בהתאמה אמנותית- מוזיקלית, ולא במהלך של הסרה תוכנית או ערכית".