רב סרן בעז תמם, סגן מפקד גדוד בשריון ואחד הפצועים הקשים במערכה בלבנון, השתחרר הבוקר (רביעי) מבית החולים רמב"ם בחיפה, בדרכו להמשך תהליך השיקום במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

רס"ן תמם פונה לרמב"ם במסוק לפני חודש בדיוק, כשהוא סובל מפציעות קשות מאוד שכללו קטיעה של אחת מרגליו, פגיעה ברגל השנייה וכוויות קשות.

במהלך תקופת האשפוז, ניהלו הרופאים במחלקות טיפול נמרץ, אורתופדיה וכירורגיה פלסטית מאבק ממושך על רגלו השנייה שנפגעה, ובסיומו הצליחו להצילה.

שחרורו של בעז לשיקום לווה במעמד מרגש שאיחד את הצוותים הרפואיים והסיעודיים שטיפלו בו לאורך החודש האחרון, לצד חיילי ר"מ 2 וקציני נפגעים.

בסרטון שהופץ על ידי בית החולים, נראה רגע הגעתו הדרמטי של תמם במסוק כשהוא פצוע קשה, לצד רגעי השחרור היום, כשהוא נפרד בחיבוק מהצוותים.

אישתו של בועז, אושיית הרשת שושי תמם, שיתפה לפני מספר שבועות את סיפור פציעתו הקשה של בעלה בקרבות העזים בדרום לבנון.

בועז נפצע מפגיעת טיל קורנט ישירה בטנק שלו, אירוע בו נפל סמל לירן בן ציון הי"ד. שמו לתפילה: בועז דב בן בת שבע.

שושי תיארה רגעי גבורה עילאיים בשטח לבנון: "בועז חילץ את עצמו מהטנק וכשניסה לעמוד הוא נפל. הוא הבין שיש לו פציעה ברגל. הוא שם לעצמו ח"ע ברגל הקטועה. בשנייה שמו לו החיילים. בועז עלה בקשר ודיווח שנפצע. לאורך כל החילוץ הוא היה ערני ותפקד בעירנות שיא".

רגע לפני שעלה למסוק הפינוי, ביקש לעלות שוב מול חייליו בקשר: "אתם הכי טובים שיש. תמשיכו להילחם את המלחמה הצודקת הזו. אל תדאגו לי. עד הסוף עד הנצחון".

לדבריה, הוא היה ער לאורך כל 50 הדקות שערכו הפינוי לבית חולים. גם בבית החולים רמב"ם, בועז לא איבד את רוחו האיתנה. שושי סיפרה כי התעקש לדבר איתה שניות לפני שנכנס לחדר הניתוח לפני שהורדם.

במהלך הניתוח התברר כי לא ניתן להציל את אחת מרגליו והיא נקטעה מעל הברך. למרות התחזיות שיהיה מורדם ימים ארוכים, בועז התעורר כעבור שעות ספורות, ביקש את הטלפון והתקשר לאשתו: "אני בטוב! בואי אלי".

לדבריה, הדרך לשיקום עוד ארוכה: "לקח לי כמה ימים לעכל. ועדיין ייקח עוד זמן ונעבור מסע ארוך ורכבת הרים של רגשות אבל הרוח החיובית של בועז מדבקת בחדר".