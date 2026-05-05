עדיין באווירת המדורות הנה ההזדמנות לפויקה שתישאר בזיכרון. לחי עגל היא נתח שמתגמל את הסבלנות, ועם יין אדום, ערמונים וסילאן תהפוך לנתח שמתפרק ונמס בפה.

השף לירן בלו מגלה את הסוד לבישול אש אמיתי עם טכניקה פשוטה ותוצאה שתגנוב את כל הכבוד ליד המדורה. כל שצריך הוא זמן, סבלנות ופויקה טובה.



מצרכים (ל-6 סועדים)

1.5 ק"ג לחי עגל נקייה, חתוכה גס

2 בצלים גדולים, פרוסים

4 שיני שום כתושות

2 גזרים, חתוכים גס

2 כפות רסק עגבניות

1 כוס ערמונים קלופים (בוואקום או קלויים)

1 כוס יין אדום יבש

3-4 כוסות ציר בקר (או מים)

2 כפות סילאן או דבש

1 כף פפריקה מתוקה

1 כפית כמון

1/2 כפית פלפל שחור

מלח לפי הטעם

2 עלי דפנה

ענף טימין או רוזמרין

* שמן זית



אופן ההכנה

1. מחממים את הפויקה עם שמן זית על אש גבוהה.

2. סוגרים את הלחיים מכל הצדדים עד שמתקבל צבע עמוק וקרוסטה יפה. עובדים בנגלות כדי לא להעמיס על הסיר.

3. מוציאים את הבשר הצידה.

4. באותו סיר מכניסים את הבצל לצריבה עמוקה.

5. מוסיפים שום, גזר ורסק עגבניות ומבשלים עד שהרסק מתקרמל קלות.

6. מוסיפים את היין האדום ומצמצמים בחצי.

7. מחזירים את הבשר לסיר.

8. מוסיפים ציר עד כיסוי כמעט מלא.

9. מוסיפים את התבלינים, הסילאן ועשבי התיבול.

10. מביאים לרתיחה עדינה ומנמיכים לאש נמוכה מאוד.

11. מבשלים 3-4 שעות. אחרי שעתיים מוסיפים את הערמונים.

12. כשהבשר רך ומתפרק, טועמים ומאזנים מלח, מתיקות וחמיצות. במידת הצורך מצמצמים ללא מכסה.

השף לירן בלו מביא עמו עולם של בישול אש אמיתי ואהבה לנתחים שדורשים זמן וסבלנות. מתכון פויקה לחי העגל שלו הוא שיעור בטכניקה נכונה, עם תשומת לב לפרטים שהופכת ארוחה פשוטה ליד המדורה לחוויה בלתי נשכחת.

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שיזכו בארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.