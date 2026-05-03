חתולים ידועים כבררנים, וזה נכון גם כשמדובר בחטיפים. חטיף שחתול אחד מתלהב ממנו עלול להשאיר חתול אחר אדיש לחלוטין. אבל מעבר לטעם, חטיפים ממלאים תפקידים חשובים: הם מחזקים את הקשר בין החתול לבעליו, מסייעים באימון, תורמים לחות לתפריט הארוחות ואפילו עוזרים לשמור על בריאות השיניים.

בעת בחירת חטיף יש להתחשב בגיל החתול, מצבו הבריאותי, הרגלי האכילה והמטרה. חטיף לאימון שונה מחטיף דנטלי, וחטיף לחתול עם עודף משקל צריך לקבל חטיף אחר לעומת גור שזקוק לתוספת קלוריות.

בזולו, חנות חיות מחמד עם שבעה סניפים באזור גוש דן, תמצאו מבחר של כ-140 חטיפים לחתולים ממותגים שונים, במגוון מרקמים, טעמים ומחירים.

למה חטיפים חשובים בשגרה של חתול?

חטיפים הם לא רק פינוק. כאשר חתול מקבל חטיף בתגובה להתנהגות מסוימת או במהלך משחק, הוא לומד לקשר את הבעלים עם חוויה חיובית. הקשר הזה הוא הבסיס לאמון, ובסופו של דבר גם להתנהגות טובה יותר.

חטיפים מאפשרים גם להתמודד עם מצבים מאתגרים. חתולים רבים חוששים מביקורים אצל הווטרינר, מגזירת ציפורניים או ממעבר דירה. חטיף שניתן ברגע הנכון יכול להוריד את רמת הלחץ, להסיח את הדעת ולהפוך מצב מלחיץ לנסבל יותר.

מעבר לכך, חטיפים נוזליים ורכים תורמים ללחות בתפריט. חתולים רבים אינם שותים מספיק מים מעצמם, ולכן חטיפים עם אחוזי לחות גבוהים יכולים לתרום לבריאות הכליות ודרכי השתן, בעיקר אצל חתולים הניזונים ממזון יבש בלבד.

סוגי חטיפים לחתולים

שוק החטיפים לחתולים התרחב בשנים האחרונות, והיום אפשר למצוא מגוון רחב של מרקמים וצורות שמתאימים להעדפות שונות.

חטיפים נוזליים ומחיות הם אחד הסוגים הפופולריים ביותר. הם מגיעים בשפופרות קטנות, והחתול מלקק אותם ישירות מהאריזה או מהיד. המרקם החלק מושך חתולים בזכות תחושה ייחודית על הלשון, וגם חתולים בררנים נוטים לאהוב אותם. בזולו תמצאו חטיפים נוזליים של Wanpy, Kit Cat, Churu ו-Pramy בטעמי טונה, סלמון, עוף ועוד.

חטיפים פריכים הם כריות קטנות או נאגטסים שנותנים תחושת קראנץ'. הם נוחים לאחסון, נשמרים לאורך זמן ומתאימים כפינוק מהיר. Whiskas Temptations ו-Friskies Party Mix הם דוגמאות למותגים שמציעים חטיפים מהסוג הזה.

מקלות ופילטים הם רצועות בשר רכות או מיובשות שחתולים נהנים ללעוס. הם מספקים חוויית אכילה ממושכת יותר ומתאימים לחתולים שאוהבים לעסוק באוכל שלהם. Kit Cat Sticks ופילטים של Wanpy הם אפשרויות נפוצות.

חטיפים מיובשים בהקפאה שומרים על ערכים תזונתיים גבוהים בזכות תהליך ייצור להסרת לחות בלי חום. הם עשירים בחלבון, בדרך כלל ממרכיב אחד בלבד, ומתאימים לחתולים עם רגישויות. שרימפס מיובש בהקפאה של Wanpy הוא מוצר כזה שתמצאו בזולו.

חטיפים תפקודיים: לא רק עניין של טעם

חלק מהחטיפים לחתולים מתוכננים לספק יתרון בריאותי מעבר לפינוק.

חטיפים דנטליים עשויים ממרקם מיוחד אשר יוצר חיכוך עם השיניים בזמן הלעיסה. הלעיסה מסייעת להסיר שאריות מזון, להאט הצטברות אבנית ולעסות את החניכיים. חטיפים דנטליים של Kit Cat ו-Truly הם דוגמאות לסוג הזה.

חטיפים לעור ולפרווה מכילים רכיבים כמו אומגה 3 ו-6 שתורמים לפרווה מבריקה ולעור בריא. הם מתאימים לחתולים הסובלים מעור יבש, נשירה מוגברת או פרווה עמומה.

חטיפים למניעת כדורי שיער מכילים סיבים תזונתיים שעוזרים להעביר שיער דרך מערכת העיכול בצורה חלקה. הם רלוונטיים בעיקר לחתולים ארוכי שיער שנוטים לבלוע כמויות שיער גדולות.

חטיפים מרגיעים מכילים רכיבים טבעיים כמו L-Tryptophan שעוזרים להפחית מתח. הם מתאימים לחתולים חרדים, לפני נסיעה, ביקור אצל וטרינר או בתקופות של שינוי בשגרה.

בזולו תמצאו את כל סוגים החטיפים, כולל חטיפים של Kit Cat לטיפוח העור והפרווה, להפחתת כדורי שיער, לטיפול דנטלי ולחתולים רגישים, וכן חטיפים מרגיעים של Beaphar.

הקשר בין חטיפים ואימון חתולים

בניגוד לדעה הרווחת, חתולים כן יכולים ללמוד באמצעות חיזוק חיובי. חתולים לומדים לקשר בין פעולה לתוצאה, ולכן חטיף שניתן ברגע הנכון אחרי התנהגות רצויה מגביר את הסיכוי שהחתול יחזור עליה.

חטיף טוב לאימון חתול צריך להיות קטן, עם ריח חזק ובעל ערך גבוה בעיני החתול. חטיפים נוזליים עובדים טוב כי ליקוק מהיר מחזיר את החתול לריכוז. חטיפים פריכים קטנים מתאימים גם כן, בתנאי שהחתול אוהב אותם מספיק.

אימון חתולים דורש סבלנות. חתולים לא עובדים כמו כלבים, ואין טעם לצפות לסשנים ארוכים. כמה דקות ביום, עם חטיף שהחתול באמת רוצה, מספיקות כדי ללמד פקודות בסיסיות כמו "בוא" או "שב", וגם כדי לחזק התנהגויות כמו שימוש במתקן גירוד במקום בספה.

איך בוחרים חטיף בריא לחתול?

חתולים הם טורפים, ולכן זקוקים לחטיפים המבוססים על חלבון מן החי. חטיף שהמרכיב הראשון שלו הוא דגנים או סוכר לא מתאים לתזונה הטבעית של חתול.

מה לחפש:

חלבון מן החי כמרכיב ראשון: עוף, טונה, סלמון, ברווז או דג

רשימת מרכיבים קצרה וברורה

היעדר צבעי מאכל מלאכותיים וחומרי שימור סינתטיים

התאמה לגיל: חטיפים לגורים צריכים להיות רכים וקלים לעיכול, חטיפים לחתולים מבוגרים עדיף שלא ידרשו לעיסה חזקה

ממה להימנע:

חטיפים עם סוכר או מלח מוסף בכמות גבוהה

מוצרים צבעוניים במיוחד, שבדרך כלל מכילים תוספות מלאכותיות

חטיפים גדולים מדי המהווים סכנת חנק

ההמלצה המקובלת היא שחטיפים לא יעלו על 10% מהצריכה הקלורית היומית של החתול. חתול ביתי ממוצע צורך כ-200-250 קלוריות ביום, ולכן כמות החטיפים צריכה להישאר מתונה. לחתולים עם נטייה להשמנה, ובעיקר לחתולים מסורסים ומעוקרים, כדאי לבחור חטיפים דלי קלוריות ולהקפיד על מינון.

חטיפים לחתולים בזולו

בזולו תמצאו מבחר של כ-140 חטיפים לחתולים ממותגים מגוונים: Wanpy, Kit Cat, Churu, Whiskas, Friskies, Pramy, Truly, O'Cat, Catit, Beaphar ועוד. בכל החנויות תמצאו חטיפים נוזליים, פריכים, מקלות, פילטים, חטיפים מיובשים בהקפאה וחטיפים תפקודיים.

ניתן להזמין גם באתר zoolu.co.il ולקבל משלוח חינם עד הבית על כל הזמנה מעל 250 ש"ח. הצוות בסניפים, הכולל תזונאים ו-וטרינר, תמיד שמח לעזור בבחירת חטיף מתאים.

שאלות ותשובות על חטיפים לחתולים

כמה חטיפים מותר לתת לחתול ביום?

חטיפים צריכים להוות לכל היותר 10% מהצריכה הקלורית היומית. עבור חתול ביתי ממוצע, זה אומר כמות מתונה של כמה חטיפים קטנים ביום. לחתולים עם נטייה להשמנה, כדאי לצמצם ולהעדיף חטיפים דלי קלוריות.

האם חטיפים נוזליים טובים יותר מחטיפים יבשים?

לא בהכרח טובים יותר, אבל הם מציעים יתרון ייחודי: אחוזי לחות גבוהים שתורמים לצריכת מים, בעיקר אצל חתולים שלא שותים מספיק. חטיפים פריכים, לעומת זאת, תורמים יותר לבריאות השיניים. שילוב של שניהם הוא אפשרות טובה.

האם אפשר לתת חטיפים לגור חתולים?

כן, מגיל שמונה שבועות בערך. חשוב לבחור חטיפים רכים וקטנים שמתאימים לגורים, ולהקפיד על כמות מתונה כדי לא לפגוע בתיאבון לארוחות.

איך משתמשים בחטיפים כדי לתת לחתול תרופה?

חטיפים נוזליים או מחיות הם הפתרון הנוח ביותר. אפשר לערבב כדור או אבקה בתוך המחית, והטעם החזק של החטיף מסווה את טעם התרופה. כדאי לוודא מול הווטרינר שהתרופה מתאימה למתן עם מזון.

האם חטיפים דנטליים באמת מנקים שיניים?

חטיפים דנטליים מסייעים להאט הצטברות אבנית ולעסות את החניכיים, אך הם לא מחליפים טיפול שיניים מקצועי. הם כלי משלים שתורם לבריאות הפה בין ביקור לביקור אצל הווטרינר.

מה עושים אם חתול לא מתעניין בחטיפים?

כדאי לנסות מרקם אחר. חתול שלא אוהב חטיפים פריכים עשוי להתלהב מחטיף נוזלי, ולהפך. אפשר גם לנסות טעמים שונים, כמו דג במקום עוף. אם החתול מסרב לכל סוגי החטיפים, כדאי לבדוק עם וטרינר שאין בעיה בריאותית.