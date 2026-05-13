לאולפן ערוץ 7 מגיע רפי פונפדר, משווק נדל"ן ביו"ש מזה 12 שנים, לשיחה על שיווק מיזמי נדל"ן באיו"ש, על השינויים שחלו בשנים האחרונות וגם לא מעט גם על הצפי לקראת העתיד.

פונפדר מספר על המעבר שחל בהתיישבות מבניה צמודת קרקע לבנייה רוויה, מהלך שלא היה קל לעיכול עבור רבים. כיום, הוא מספר, לבד ממספר בתים צמודי קרקע שמוצעים למכירה בישוב אדם שמצפון לירושלים, כמעט ולא ניתן למצוא בתים שכאלה ברחבי יהודה ושומרון, וגם שם מדובר בבתים אחרונים.

על הקושי התודעתי שבמעבר לבנייה הרוויה הוא מספר ומתאר את השאיפה הראשונית של זוג שגדל בהתיישבות וחלם שגם לו יהיה בית צמוד קרקע, והנה גילה שכבר אין בתים כאלה, אך גם מגלה שמגורים בדירה זה גם אחלה, כלשונו. למתעקשים ומבקשים בית צמוד קרקע הוא ממליץ לחפש בית יד שנייה. בתים חדשים יש כמעט רק בבנייה רוויה.

הסיבה למציאות החדשה היא סוף עתודות הקרקע בהתיישבות. פונפדר מספר על המחירים הזולים במיוחד של אותם בתים אחרונים שנותרו למהירי החלטה באדם, ואולם עדיין יש מי שהמחסום הפיזי ביציאה מירושלים גורם לו גם למחסום פסיכולוגי המקשה עליו לחשוב על מה שקורה מעבר לקו הירוק, גם אם מדובר במרחק של שישה קילומטרים בלבד. "המחסום הוא בראש בלבד. צריך לעבור אותו. פעם אחת מגיעים ובפעם השנייה כבר שואלים ממה חששנו".

ההתמודדות עם המחסום הפסיכולוגי מתחילה בהבנה שרכישת בית בהתיישבות כוללת אוויר, אווירה, קהילה וחברה מיוחדת. מחפשי הקניונים ליד הבית לא ימצאו את חפצם בהתיישבות, אבל האווירה המיוחדת לצד המחיר הזול יותר, לעיתים ירידה של מיליון שקלים במחיר רק בשל קילומטרים בודדים, מביאה אותם לרכוש בית בהתיישבות.

ואלה שמגיעים ולא רוכשים, מספר פונפדר, לא פעם מתחרטים, מגיעים אליו כעבור מספר שנים ומחפשים את ההזדמנות שפוספסה, אבל זה כבר מאוחר מדי. מה שהיה אז כבר לא קיים בשוק, ובוודאי שלא במחירים שהיו לפני חצי שנה ויותר.

הוא מספר על בניית ענק בישוב עופרים, כ-1800 דירות בשלבי בנייה כעת והישוב נחשב לדבר הבא בנדל"ן האזורי. בטווח הזמן הרחוק יותר צפויה בנייה של עוד 7000 יחידות דיור בעופרים. עוד הוא מציין את גוש טלמונים ודולב שפעם נחשבו לרחוקים וכיום מתבררת הקרבה שלהם למרכז.

בהמשך הדברים מתייחס פונפדר להיערכות שזוג אמור להכין בטרם הוא מגיע למשרד מכירות, ובראש ובראשונה מדובר בהיכרות עם ההון העצמי שיש בידיהם. שינוי נוסף שהתחולל בשנים האחרונות הוא יחס הבנקים לרוכשים. אם בעבר היו בנקים שלא נתנו משכנתאות, הרי שכיום הבנקים רודפים אחרי הלקוחות, הוא אומר ומספר כי בכל שנותיו לא פגש מקרה שבו בנק מנע משכנתא מרכישה שכזו.

על הביקוש הגובר בישובים המעורבים הוא מספר כי מסתבר שהשיח על אחדות מחלחל ועושה משהו. משפחות מעוניינות בישובים מעורבים על מנת שילדיהם יכירו עוד רבדים של העם כפי שהם עצמם פוגשים בעבודה ובמילואים.

הוא ממשיך ומספר על מיזמים שונים ומגוונים בישובים שונים, נעלה, עופרים ואחרים, בתים בסדרי גודל שונים ומותאמים לגדלים שונים והרכבים שונים של משפחות. סטיגמה נוספת שהוא מבקש לנפץ נוגעת לאיכות הבנייה והמפרט הטכני הנחשב לסטנדרט ביו"ש. הוא מפרט ומציע לכל המעוניין להשוות בין מה שמוצע באזור המרכז בהיבט זה של איכות בנייה לבין המוצע כעת במיזמי הבנייה ביו"ש. הם יופתעו, הוא משוכנע.

ועד כמה ערך הציונות ויישוב הארץ מעסיק את הרוכשים? פונפדר מודה כי בפרויקטים שהוא משווק זה קיים אבל "על הדרך", כלשונו. מגיעים להתיישבות מסיבות אחרות של איכות חיים, ואם על הדרך מרוויחים גם את יישוב הארץ, הרווח נקי. למעוניינים להציב את ערכי הציונות בראש טבלת הסיבות למעבר, מחכים ישובים ופרויקטים אחרים בעומק השטח.