לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (שני) על מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

המינוי אושר לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליטו לאמץ את המלצת ועדת האיתור המקצועית. אליהו, המכהן כיום כראש מנהלת ההתיישבות, יחליף את המנהל היוצא של הרשות.

במהלך דיוני ועדת האיתור, עלתה סוגיית זיקתו האישית והפוליטית של אליהו לשר האוצר סמוטריץ'. היועצת המשפטית לוועדה ציינה כי מדובר בזיקה משמעותית הממוקמת על "הרף הגבוה", וכוללת חברות קרובה ושותפות לדרך מזה 25 שנים.

אליהו טען מנגד כי חברותו במפלגת "תקומה" פסקה לפני כשבע שנים וכי תפקידו המקצועי הנוכחי מהווה "חיץ" המנתק את הזיקה.

רוב חברי הוועדה השתכנעו כי לאליהו "כישורים מיוחדים" המצדיקים את המינוי על אף הזיקה האמורה. הם הדגישו את מומחיותו הייחודית בניהול והקצאת מקרקעין, ניסיונו כמנכ"ל מועצת בנימין ופעילותו בקידום תהליכי התיישבות מורכבים. חברי הוועדה ציינו כי ניסיונו בשימור אדמות מדינה מקנה לו יתרון ממשי על פני מועמדים אחרים שדורגו תחתיו.

עם זאת, המינוי לווה בקשיים משפטיים ובהסתייגות מצד יו"ר הוועדה, עינבל משש. היועצת המשפטית הבהירה כי קיים קושי להגן על המינוי בערכאות משפטיות, במיוחד לאור העובדה שמועמדת אישה נדחתה לטובת מועמד בעל זיקה פוליטית. למרות זאת, הוועדה סיכמה כי אין מניעה משפטית חלוטה להמליץ על אליהו, שהוגדר כמועמד המתאים ביותר מבחינה מקצועית.

הוועדה בחנה גם את סוגיית הייצוג ההולם, לאחר פניות מצד ארגוני נשים בדרישה למנות אישה לתפקיד. המועמדת שהגיעה למקום השלישי דורגה בפער ניכר מאליהו, ולכן החליטה הוועדה להעדיף את ניסיונו הייחודי בתחום המקרקעין.