ועדת האיתור למשרת מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התכנסה היום (שני) לישיבתה החמישית והאחרונה, ובסופה החליטה להמליץ על מועמדותו של יהודה אליהו לתפקיד.

המלצת הוועדה הועברה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר השיכון חיים כץ ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', הצפויים לקבל החלטה סופית בנושא. השלושה צפויים לחתום על המינוי בימים הקרובים, ובכך להשלים את כניסתו של אליהו לתפקיד המפתח שישפיע על עתיד הקרקעות והדיור בישראל בשנים הקרובות.

אליהו, המשמש כיום כראש מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, נחשב לדמות המפתח מאחורי תנופת הפיתוח ביהודה ושומרון בשנים האחרונות.

ההחלטה התקבלה ברוב של ארבעה חברים מתוך חמישה: מהרן פרוזנפר (האוצר), פרופ' עידית סולברג (נציגת ציבור), גיל רייך (מ"מ ראש המל"ל) ומיכאל יצחקוב (מנכ"ל משרד התיירות).

חברת הוועדה ענבל משש (מנכ"לית שירות התעסוקה) בחרה לשנות את דעתה ברגע האחרון ולהתנגד, למרות שבחוות דעתה המוקדמת אישרה כי לאליהו כישורים מתאימים.

היועצת המשפטית לוועדה, אפרת פרוקציה, טענה כי בשל "זיקה פוליטית" לכאורה לשר סמוטריץ', על הוועדה להוכיח "כישורים מיוחדים" המצדיקים את המינוי.

למרות שחברי הוועדה קבעו פה אחד כי אליהו מחזיק בכישורים אלו, המשיכה היועמ"שית להערים קשיים - צעד שנתפס על ידי גורמים בוועדה כחריגה מסמכותה הפרוצדורלית לטובת הכרעה בנושאים מקצועיים שאינם בתחומה.

בעקבות דרישת היועצת המשפטית, התבקש אליהו להגיש מסמך השלמה המפרט את כישוריו. לאחר בחינתו חזרו חברי הוועדה ואישרו את עמדתם כי הוא המועמד המתאים ביותר, למרות טענות בדבר זיקה פוליטית.

חברי הוועדה ציינו את ניסיונו ואת כישוריו המקצועיים כבסיס להמלצה על מינויו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.