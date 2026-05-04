אמונה שוסהיים, ארוסתו של יהונתן דויטש הי"ד שנרצח בפיגוע טרור בבקעת הירדן, עומדת הערב (שני) מתחת לחופה - ברגע אישי שמכיל בתוכו כאב עמוק לצד בחירה מחודשת בחיים.

החופה נערכת במתחם האירועים גבריאל בנס ציונה.

דויטש, לוחם ביחידת מגלן שהשתתף בלחימה ברצועת עזה, נרצח בדרכו ליישוב עפרה. סיפור חייו, שנגדע באחת, הותיר חלל כבד בקרב משפחתו וסביבתו הקרובה - הורים, ארבעה אחים ואחות, חברים ותלמידים שליוו אותו בתחנות חייו.

אמונה היא בתו של ד"ר יונתן שוסהיים, תושב עפרה, ונכדתו של ד"ר אלי שוסהיים, מייסד אגודת אפרת - משפחה המזוהה עם עשייה ציבורית רבת שנים. הערב, עם כניסתה לחופה, נסגר מעגל כואב ונפתח פרק חדש, כזה שמבקש לאחות שברים מבלי לטשטש את הזיכרון.