הראל באסל, בעל משרד לשיווק נדל"ן ביהודה ושומרון, מספר על האתגרים הכרוכים בעולם הנדל"ן באיו"ש, עולם בו הוא נמצא מאז 2007.

באסל מספר על שנים עברו, אי שם בשנות התשעים, בהן לא היו משווקי נדל"ן והמכירות היו מתבצעות על ידי גורם כזה או אחר במזכירות הישוב או על ידי עסקן מקומי ולא מעבר לכך. הסיבה לכך הייתה גם המחיר הזול של הבתים באותה תקופה, כך שעיסוק בכך לא השתלם.

עם זאת, בחר להיכנס לתחום מתוך תחושה שבו קיים גם פוטנציאל כלכלי גדול וגם מיצוי שאיפתו האישית להשתלב בעולם ההתיישבות, אלא שעם חלוף השנים הקרקעות הצטמצמו עד למציאות הקיימת כיום שבה אין עוד אפשרות לרכוש בנייה צמודת קרקע אלא בנייה רוויה בלבד. כיום בתים בישובים וותיקים צומחים לגובה של 7 ו-8 קומות עם עשרות יחידות דיור.

באסל מספר על הקושי למכור דירות שכאלה בתחילת הדרך, בשל הרצון של רוכשים להגיע לבתים צמודי קרקע כפי שהכירו בהתיישבות עד כה. על מנת להתגבר על המחסום החלו למקד את השיווק במשקיעים ובגילאים מבוגרים של רוכשים שכבר אינם צריכים את הבית הענק שאותו בנו אחרי שהילדים עזבו, "ואנשים באו", הוא מספר. בהמשך הגיעו גם זוגות צעירים שהגיעו לבית גדול במחיר נדיר.

עוד מספר באסל על העיקרון שקבע לעצמו ולמשווקים שעובדים אתו, לומר את האמת ללקוח גם אם המשמעות היא לספר על חסרונותיו של הנכס. לדבריו, לקוחות העדיפו לרכוש ממי שפרס את נתוני האמת באופן גלוי מאשר ממי שתיאר מציאות ורודה ללא חסרונות. ההבנה הייתה שחסרונות שהוסתרו יתגלו בהמשך.

עוד הוא מספר על תחושת השליחות שממלאת אותו כאשר הוא עובד יחד עם גורמים אידיאולוגיים שערך ההתיישבות מוביל אותם, כדוגמת חל"פ בנימין ובתי אמנה. זאת לעומת מכירות לגורמים פרטיים שהיו עסקיים כלכליים ללא הרוח המיוחדת שמהווה ערך מוסף ערכי למכירה. הדברים באים לידי ביטוי גם ברמת המעשה, כמו במקרה בו אישה התאלמנה לאחר חתימת החוזה וכעת הייתה זקוקה לדחיית התשלומים עד להסדרת ענייני הירושה. בחל"פ הבינו מיד את הצורך ואיפשרו זאת, וגם זאת כחלק מתפיסת עולם הרואה את האדם שבלקוח.

באסל מספר על לקוחות מפתיעים שגם אותם הוא פוגש במשרדו, לקוחות שנראים על פניו תל אביבים על כל המשתמע מכך ובוחרים לרכוש בית בישוב עלי ולא רק מתוך שיקולי מחיר, אלא גם מתוך ראייה ארוכת טווח של העתיד הביטחוני, הפוליטי והכלכלי של הבנייה בהתיישבות.

כשהוא מציג דוגמאות למחירי הדירות והבתים ביישובים שסביבם נופי השומרון עוצרי הנשימה גם "הבולדוג" מופתע, כך גם ביישובי אזור מודיעין המחירים נותרים ללא תחרות. באשר לעתיד מעריך באסל כי לפנינו תפנית נוספת לאחר אישור מעל 160 חוות חקלאיות שתפסו קרקע שבעתיד יוכל להיות מוכשר להקמת ישובים לצד החקלאות שבחוות עצמן.

המחירים ביישובי יהודה ושומרון עדיין זולים אך כבר ניתן לזהות את העלייה המתרחשת כבר כעת לקראת ההמשך. כיום עדיין ניתן למצוא דירות ובתים במחירים של פחות משני מיליון ובתוך שנים בודדות מחיריהם צפויים לטפס ובקצב מרשים.

ולבד מהמחירים, גם האווירה הקהילתית מהווה גורם משיכה, כמו גם קצב החיים הרגוע יותר, החינוך, השקט ואיכות החיים שמאפיינים את יישובי יהודה ושומרון.