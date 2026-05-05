כפי שפורסם בערוץ 7 ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף רשמית למפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

כהן, תושב רמות בירושלים ואיש הציונות הדתית, היה מהמבקרים החריפים של ממשלת הימין בראשות נתניהו. בניגוד לעמדת קודמו בתפקיד יובל דיסקין, תמך כהן בעסקת שליט ואמר ש"רמת הסיכון שאנו לוקחים היא רמה ואתגר ביטחוני שנוכל להתמודד איתם. בעזה יש 20 אלף לוחמי גדודי עז א-דין אל קסאם, ועם עוד 200 מחבלים לא ייפול עלינו העולם".

בהודעת מפלגת ישר! על הצטרפות כהן נמסר כי "בשנים האחרונות הפך לקול בולט וערכי בשיח הציבורי, כשהוא מתייצב נגד פגיעה במוסדות המדינה ובערכי הממלכתיות ופועל נגד החלשת מערכת הביטחון והעמקת השסעים בחברה הישראלית".

כהן אמר כי "ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם, כפי שהוא היום, עלול להביא אותנו לסף פי פחת. אל מול גודל השעה, החלטתי להיענות בצו שמונה לקריאתו של חברי גדי. זאת, בתקווה ובאמונה שאוכל להיות בין אלו שירתמו לבצע את האיחוי, הריפוי והתיקון למדינתנו האהובה. אני רואה בגדי האיש הנכון ובמקום הנכון להוביל את מדינת ישראל. אפשר לסמוך עליו לנווט את המדינה בצמתי ההכרעה. הוא בעיניי מי שיכול לחבר קהלים שונים, מכל חלקי החברה הישראלית ולהוות בית ציוני ערכי עבורם".

איזנקוט אמר: "יורם חברי מביא עימו יותר מ-35 שנה של ניסיון ביטחוני עשיר ומומחיות בכל הקשור לביטחון לאומי. הוא קול מקצועי, ממלכתי וערכי שמייצג את סוג המנהיגות אותו ישר! מציעה לעם ישראל. מנהיגות של אחריות ויושרה; של תוצאות, ולא של סיסמאות. נחזיר את ישראל למסלול ישר וערכי, עם עוצמה ביטחונית ומנהיגות מאחדת ומעוררת תקווה, שתחבר את עם ישראל".