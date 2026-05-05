המלחין החסידי בנצי שטיין פרסם מחרוזת כיסופים מיוחדת המוקדשת לרבי שמעון בר יוחאי ולציון במירון.

היצירה, שזכתה לשם "בעת נעילת שער", מאגדת שירים המבטאים את הגעגוע להילולה המסורתית.

לצורך הפרויקט צירף שטיין את גדולי הזמר החסידי, בהם אהרל'ע סאמעט, מוטי ויזל ומשה דוד וייסמאנדל. האמנים חברו יחד לביצועים המעלים על נס את הקשר העמוק של עם ישראל לדמותו של הרשב"י.

המחרוזת יוצאת לאור על רקע המצב הביטחוני וההגבלות המשמעותיות שהוטלו השנה על העלייה להר מירון. כזכור, הרשויות התירו כניסה של אלפים בודדים בלבד לציון, בניגוד למאות האלפים הפוקדים את המקום מדי שנה.

היוצרים מסבירים כי היצירה המוזיקלית נועדה להעניק מענה לציבור הרחב שנמנע ממנו להגיע פיזית להר בשל הנחיות פיקוד העורף. שטיין והזמרים המשתתפים ביקשו להעביר את רוח ההילולה והכיסופים למירון דרך הניגונים והשירה המשותפת.