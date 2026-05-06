הזמרת והיוצרת רוחמה בן יוסף משחררת שיר חדש בשם "יש סיכוי", אותו כתבה והלחינה.

היצירה החדשה עוסקת בתהליכים של שבירה וקימה, ובניסיון לייצר מרחב טהור של אהבה ואמונה בתוך שגרת החיים.

בשיר החדש כותבת בן יוסף על המפגש שבין האדם לקודש ועל הדרך שבה שניים הופכים להיות עצמם מתוך השוני שביניהם. "איך הפכנו למשהו שיודע להישבר ולקום, למות ולחיות ולשיר", היא תוהה במילותיה ומביעה תקווה להתגלות של שכינה במערכת היחסים.

הטקסט מתאר התמודדות עם בלאגן פנימי וחיפוש אחר אור בין קירות הבית, לצד רצון לדהור בשדות פתוחים. בן יוסף מדגישה את האומץ הנדרש כדי להתעורר לחיים ולזרוק את הדמיונות לטובת ראייה עמוקה של המציאות.

השיר מסתיים בנימה אופטימית של צמיחה ושמחה, תוך התמקדות בפירות המתוקים של ההשקעה והמסירות. "יש תקווה כי גדלים האילנות שאנחנו משקים, יש שמחה ויש פרחים והפירות כל-כך מתוקים", כותבת האמנית בבית האחרון של היצירה.