עמותת השמאל "עמק שווה", שהוקמה על ידי ארכיאולוגים, תקפה בחריפות את השר למורשת עמיחי אליהו ואת מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות.

בהודעת העמותה נמסר, "אנחנו מבקשים לברך את רשות העתיקות ואת ממשלת ישראל על מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות".

בעמותה הוסיפו, "אנחנו שמחים שתחת השר הפסיקה הארכיאולוגיה הישראלית להעמיד פנים שהיא פועלת לפי עקרונות מדעיים אובייקטיבים, והופכת כעת באופן רשמי ל'רשות העתיקות היהודית'".

עוד נכתב כי "מינויה של שרייבר, הזיני של הארכיאולוגיה, הוא לא רק מינוי פוליטי - אלא המשך למסע ההרס המתמשך של הממשלה הנוכחית של התחום".

לטענת העמותה, לאחר שהשר אליהו "הכפיף אליו את הרשות", מונו לתפקידים בכירים גורמים המזוהים עם הימין. עוד נכתב כי "יחד הם הכפיפו את קמ"ט ארכיאולוגיה למשרד, אף שמבחינה חוקית זה מנוגד לדין הבינלאומי", וכי "קמ"ט ארכיאולוגיה פעל לא פעם באופן המנוגד לאתיקה המקצועית".

בהודעה התייחסו גם להצעת החוק להקמת רשות מורשת לגדה המערבית, כלשונם, שעברה לדבריהם בקריאה ראשונה. בעמותה כתבו, "אין לנו ספק שלו המנכ"לית שעמדה בראש עמותת הנחלה הייתה מנהלת רשות העתיקות היא לא הייתה חושבת פעמיים ותומכת בהרחבת סמכותה של הרשות לגדה המערבית".

עוד נמסר, "במשך שנים התרענו על הפוליטיזציה של רשות העתיקות, על הפיכת החפירות לכלי לביסוס ריבונות, על הפגיעה בזכויות אדם וזכויות מורשת, ועל המחיקה השיטתית של שכבות היסטוריות שאינן משרתות את הנרטיב הלאומי". בהמשך הוסיפו, "המינוי הנוכחי חותם את התהליך הזה: רשות העתיקות כבר לא מחויבת למתודולוגיה מדעית, אלא משמשת כלי תעמולה של השר הגזען ועוזריו".

בסיום ההודעה נכתב, "אנחנו מודים לשר המורשת על הכנות. מעתה לא צריך להתאמץ ולהעמיד פנים. מעכשיו הכל גלוי. הכל פוליטי". עוד הוסיפו כי "כעת נותר לראות מי מהקהילה הארכיאולוגית יבחר להצטרף לשר והמנכ"לית שהעמיד בראש הרשות, ומי יסרב לשמש כלי שרת בפירוק המדע והפיכתו לכלי לייהוד ומחיקה של ההיסטוריה המגוונת של הארץ".