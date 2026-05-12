היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ופרקליט המדינה החליטו להעביר לחקירה של גוף חיצוני את טענות נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי.

ההחלטה התקבלה בעקבות חשדות שהעלה יעקובי לקשר פסול בין עד התביעה המרכזי בתיק, תנ"צ ליאור אבודרהם, לבין חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים שחקרה את הפרשה.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, בתחילת השבוע נפגש סנגורו של יעקובי, עו"ד אורי קורב, עם היועמ"שית והציג בפניה את הראיות שבידיו בנוגע לקשר הנטען.

בתום הישיבה ושמיעת הפרטים, החליטו בכירי מערכת אכיפת החוק לנקוט בצעד החריג ולהוציא את בירור הפרשה מידי מח"ש לגוף חקירה אחר.

הנציב יעקובי העלה בשבועות האחרונים טענות לכשלים חמורים ומחדלים בניהול החקירה נגדו מצד מח"ש.

לטענתו, החוקרים התעלמו מעדים ומראיות שחיזקו את גרסתו, לפיה לא ידע בזמן אמת על החקירה נגד מפקד ימ"ר ש"י לשעבר ולא פעל לשבשה.

אחת הטענות המרכזיות בתיק נוגעת לסירוב מח"ש לערוך עימות בין יעקובי לבין ליאור אבודרהם. יעקובי דרש את העימות באופן מפורש, אך בקשתו נדחתה ללא הסבר מספק מצד היחידה החוקרת.

בנוסף נטען כי חוקרי מח"ש סירבו לזמן עדי מפתח שתמכו בגרסת הנציב וסתרו את החשדות שהועלו נגדו.