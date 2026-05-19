עד היום, מגורים בקו ראשון לכנרת היו אפשרות כמעט בלתי מושגת עבור רוכשי דירות פרטיות.

רצועת המים המבוקשת שימשה בעיקר מלונות, אתרי נופש ומתחמי אירוח, בעוד האפשרות להתגורר בבית קבוע, ממש מול האגם הלאומי, נותרה נדירה במיוחד.

כעת יוצא לדרך פרויקט "מול ארבל", הכולל 246 דירות פרימיום בקו ראשון למים, עם נוף פתוח לכנרת, לרמת הגולן ולהר ארבל.

הפרויקט נבנה כשכונת מגורים קבועה ומלאה, ולא כמתחם נופש עונתי. התכנון כולל בניינים מדורגים בני 6 עד 7 קומות, באופן שנועד להבטיח כי מכל דירה יישמר מבט פתוח אל הנוף. את תכנון המבנים הוביל האדריכל פרופ' גבי שוורץ, כאשר הקו התכנוני המרכזי הוא הימנעות מדירות הפונות בגבן לכנרת, כך שכל יחידה נהנית מהיתרון המרכזי של המיקום.

לצד המיקום יוצא הדופן, המתחם מציע לדיירים חוף פרטי וטיילת הסמוכים לבנייני המגורים. נוסף על כך, יוקם במקום בית כנסת פרטי לשימוש הדיירים בלבד, ובכל הדירות תוכננו מרפסות המאפשרות בניית סוכה כהלכתה. שילוב הנתונים הללו מייצר שכונת מגורים המכוונת הן לאיכות חיים יומיומית והן לחוויית מגורים ייחודית בסביבת הכנרת.

במסגרת תקופת ההשקה, כל רוכש דירה בפרויקט יקבל הטבה ייחודית: קורס משיט מלא ובנק שעות שיט במתנה. ההטבה נועדה להשלים את חוויית המגורים על קו המים ולאפשר לדיירים ליהנות מהכנרת לא רק מהמרפסת, אלא גם מתוך המים עצמם. מדובר במהלך שיווקי חריג בשוק הנדל"ן, המותאם לאופי הפרויקט ולמיקומו הייחודי.

מאחורי הפרויקט עומדות שתי חברות בעלות ניסיון רחב בענף הבנייה בישראל. חברת מגידו, מקבוצת אאורה, מעורבת בתכנון ובביצוע של כ-164 פרויקטים הכוללים כ-72,000 יחידות דיור ברחבי הארץ. לצידה פועלת חברת אשל הירדן, הפעילה בשוק מאז 1994, עם רקורד של למעלה מ-13,000 יחידות דיור, ונסחרת בבורסה לניירות ערך מאז 2023. יחד מציגות החברות ניסיון מצטבר של כ-85,000 יחידות דיור וכ-30 שנות פעילות בענף.

בשלב הנוכחי מוצעות בפרויקט דירות 3 חדרים החל מ-2.2 מיליון שקל, דירות 4 חדרים החל מ-2.67 מיליון שקל, ודירות 5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים החל מ-2.87 מיליון שקל. המחירים מוצגים כמחירי השקה לשלב הנוכחי של הפרויקט, לצד ההטבה הניתנת לרוכשים בתקופה זו.

רכישה בשלב מוקדם של שכונה חדשה מתאפשרת בדרך כלל לפרק זמן מוגבל, לפני השלמת האכלוס ועליית הביקושים סביב הפרויקט. במקרה של "מול ארבל", השילוב בין מיקום נדיר, תכנון המדגיש נוף מכל דירה והטבת השקה הקשורה ישירות לחוויית הכנרת, מציב את הפרויקט כאחת מהאפשרויות הבולטות כיום לרוכשים המחפשים מגורים קבועים בקו ראשון למים.

