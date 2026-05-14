בג"ץ אישר היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להגיש את העדכון שביקשה למסור לעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד.

עם זאת השופטים הדגישו כי "ההודעה לא תכלול שינוי חזית או תוספת לעמדה שהוצגה" וביקשו כי "להודעה החסויה תצורף, במידת האפשר, פרפרזה גלויה".

מוקדם יותר דרשה בהרב-מיארה להעביר "מידע רגיש וחדש" שהגיע לידיה, אשר לטענתה קיימת חובה משפטית להציגו בפני השופטים לפני קבלת החלטה בעניין המינוי.

הרקע לפנייה הוא החלטת בג"ץ משלשום, שקבעה כי תא"ל ג', מי ששימש כראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, יחויב למסור תצהיר בנוגע לפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס.

לפי הטענות בעתירה, גופמן קיים שיחת טלפון עם תא"ל ג' בנושא זה בעת ששימש כמפקד אוגדה בפיקוד הצפון.

לפי הודעת היועמ"שית, בעת שהמשנה ליועמ"שית, גיל לימון, פנה ליועץ המשפטי של הגוף הביטחוני שבו משרת תא"ל ג' כיום כדי לתאם את גביית התצהיר, נחשף מידע חדש ומהותי.

בהודעה נכתב בלשון חריפה ויוצאת דופן כי "על פני הדברים, הייתה מוטלת חובה על המשיב (המדינה/גופמן) להביאו בעצמו" לידיעת בית המשפט עוד קודם לכן.

מדובר ברמיזה לכך שגורמים במערכת הביטחון או הממשלה הסתירו מידע רלוונטי מהשופטים במהלך הדיונים בעתירה.