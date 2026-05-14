הרב אריאל איגרא נבחר לכהן כרבה של המועצה האזורית אשכול.

הבחירות נערכו מטעם משרד הדתות, ובסיומן הוכרז הרב איגרא כזוכה לאחר שקיבל את מרבית קולות המצביעים.

הרב איגרא מכהן כיום כרב היישוב שלומית הממוקם במועצה. הוא בנו של הרב אליעזר איגרא, דיין בית הדין הרבני הגדול.

לפני כשנה מונה הרב איגרא לתפקיד ממלא מקום רב המועצה האזורית אשכול, עם סיום כהונתו של הרב הקודם יהודה פנייר.

"אני עדיין לומד את התפקיד ומנסה להבין מה כלול בו. בינתיים מדובר רק במילוי מקום, ובהמשך נדע אם זה יהפוך לקבוע", כתב הרב איגרא במכתב לתושבי שלומית בזמנו.

במהלך התקופה הדגיש הרב איגרא כי תפקידו החדש לא יפגע בעבודתו ביישוב המגורים שלו. "עיקר עבודתי ואחריותי יישארו ביישוב", הבהיר הרב במכתבו לקהילה.

הרב ציין כי בכוונתו להביא עמו את רוח היישוב לכלל תושבי המועצה. "בתפקיד זה אני מנסה להעביר מעט מהרוח הגדולה של שלומית לכלל המועצה ולכל תושביה. בתפילה שנצליח במעשה ידינו ונראה סייעתא דשמיא בדרך החדשה, ונזכה לראות את כל תושבי המועצה שבים בשלום לביתם", סיכם.