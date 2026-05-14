המסר של יוסף חדאד ללא קרדיט

פעיל ההסברה יוסף חדאד הגיע היום (חמישי) לסיור בגן הלאומי עיר דוד שבירושלים לכבוד יום חגה של העיר.

במהלך ביקורו התייחס חדאד לסוגיית ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת ישראל וציין כי לכל מדינה בעולם יש זכות בסיסית לבחור את עיר הבירה שלה.

הוא מתח ביקורת חריפה על כך שמרבית השגרירויות הזרות עדיין ממוקמות באזור המרכז ולא בירושלים. הוא טען כי מדובר במצב אבסורדי שלא היה מתקבל על הדעת בשום מדינה אחרת מלבד ישראל.

לדבריו, כדי שהקהילה הבינלאומית תפנים שירושלים היא בירת ישראל, על המדינה לפעול במישור המעשי. הוא קרא לדרוש מכל השגרירויות לעבור לירושלים ולוודא כי ראש הממשלה מתגורר בעיר באופן קבוע.

חדאד סיכם את דבריו בהדגשת הקשר בין הריבונות המעשית להכרה העולמית. "ברגע שאנחנו ניקח את עצמנו ברצינות, גם העולם יתחיל לקחת אותנו ברצינות", דברי פעיל ההסברה.