הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח הבוקר (ו') עם מפקדים במהלך תרגיל הפתע המטכ"לי "גופרית ואש" שהתקיים במרחב הגבול המזרחי.

במהלך השיח התייחס לסערת פאץ' משיח השבוע והדגיש את חשיבות המשמעת הצבאית, השמירה על הנהלים וחיזוק יסודות הצבא והערכים שעליהם הוא מושתת.

זמיר אמר למפקדים כי "אין פה איזה עניין עם סמל כזה או סמל אחר - יש את הנראות של צה"ל ויש את האחידות של צה"ל". לדבריו, "האחידות היא זו שמחברת בין כולנו ולכן יש לנו את סמל היחידה ובעיקר, הכי חשוב, את דגל ישראל".

הרמטכ"ל הוסיף כי "דגל ישראל - כולנו סביב הדגל הזה וכולנו מוכנים להקריב ולמות בשביל הדגל הזה. דגל ישראל הוא הדגל שנשבענו עליו. הוא סמל יהודי, ציוני וישראלי".

בהמשך דבריו אמר זמיר, "להבין שהדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, כשיר, מאומן, עם רוח לחימה ותחושת שליחות גדולה מאוד. וזה צה"ל, וככה אנחנו בונים את צה"ל וככה נמשיך לחזק את צה"ל גם בתקופה המאוד עמוסה הזאת".

עוד ציין הרמטכ"ל כי "בן גוריון אמר שמשמעת לצבא זה כמו אוויר לנשימה - לא צריך להסביר את זה". לדבריו, "הסיפור הזה של המשמעת, הסדר והארגון, הוא דבר שמתחיל בפרטים הקטנים, והוא חלק מהיכולת שלנו לתפקד ביעילות ובצורה אפקטיבית".

זמיר התייחס גם להתמשכות המלחמה ואמר כי "המבחן שלנו הוא דווקא בתקופה שבה אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי במלחמה. ולכן המבחן של השליחות, הערכים, הנורמות והמשמעת בא לידי ביטוי דווקא בתקופת מלחמה, ודווקא שם צריך להקפיד על הדברים, אחרת המסגרת עלולה להתפרק".