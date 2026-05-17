שר הביטחון, ישראל כ"ץ, יצא היום בקריאה פומבית לעמותת יוצאי חיל האוויר בדרישה לבטל את כוונתה למנות את הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ, לתפקיד נשיא העמותה.

שר הביטחון מתח ביקורת חריפה על המינוי המסתמן, והבהיר כי הצעד הנוכחי מנוגד לרוח האחדות הנדרשת בעת הזו.

לדברי השר כ"ץ, חלוץ חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית בפעולותיו ובהתבטאויותיו הציבוריות בשנים האחרונות.

"דן חלוץ, שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, חצה מזמן את גבול הביקורת הלגיטימית והפך לקול מסוכן, קיצוני וחסר אחריות - שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר", דברי שר הביטחון.

בדבריו הדגיש שר הביטחון כי ההחלטה לפעול למינויו של חלוץ מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור החברה הישראלית ומערך הביטחון. הוא ציין כי בתקופה הנוכחית העם כולו מחבק את חיל האוויר ומוקיר את תרומתו הגדולה לביטחון המדינה, יחד עם כל חיילי צה"ל.

כ"ץ חתם את פנייתו בקביעה כי אין מקום בציבוריות הישראלית למי שמנסים לפרק את החברה ואת הצבא מבפנים. הוא הוסיף והתחייב כי הממשלה ומשרדו ימשיכו לפעול באופן עקבי לחיזוקו של צה"ל, לשמירה על אחדות השורות בתוכו, ולהבטחת ביטחון מדינת ישראל.