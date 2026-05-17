העיתונאית העצמאית הילה טוב, אימו של כתב 'הארץ' מיכאל האוזר טוב, עוררה סערה ציבורית נרחבת ברשתות החברתיות.

הסערה התעוררה לאחר שטוב פרסמה ציוץ המוחה נגד מגורי תושבים דתיים בעיר מגוריה, תל אביב. בציוץ שהעלתה, שילבה העיתונאית תמונה של גבר דתי חמוש בנשק ארוך לצד אב הנושא עגלת תינוק.

"באופן מדאיג ומעורר סלידה תל אביב נכבשת על ידי חובשי כיפה ונשק, ובעוטרות בובו'ז סטייל 'ראש יהודי'. ואל תתחילו עם 'יש מקום לכולם' - כי אין. תראו מה קורה בערד, למשל. ההשתלטות על תל אביב מכוונת ושיטתית. אם לא כדי לתקוע אצבע בעין, למה לבוא להתיישב דווקא בלב החילוניות?", כתבה טוב.

הציוץ עורר גל תגובות חריפות מצד גולשים רבים, אשר חלקם האשימו את טוב באנטישמיות וכתבו כי "בטוח שהציוץ הזה נשמע טוב יותר בגרמנית"

דובר הליכוד, גיא לוי, הגיב בציניות לדברים והציע לה לפתוח כתובת מייל ייעודית שבה אנשים יוכלו להגיש בקשות מסודרות למעבר לעיר והיא תאשר אותן.

מנגד, תושב מרכז העיר הגדיר את עצמו כחילוני והביע עמדה מתונה יותר כלפי הנוכחות הדתית, "אני חושב שנרוויח הרבה כחברה אם נפסיק להסתכל על אנשים כקבוצות, ונתחיל להסתכל על אנשים כפרטים, יש לי חברים דתיים לאומיים לא עלינו, שגרים במרכז תל אביב כי הם אוהבים את העיר, את הקרבה לים ואת הקרבה לחברים, לא הכל חלק מתוכנית זדונית".

פעילת הימין איילת לאש תקפה אף היא את הדברים והצביעה על מה שהגדירה כצביעות של מחנה השמאל, "כשאנחנו גרים ביו"ש, אתם צועקים 'תצאו משם', כשאנחנו מגיעים לעוטף אתם צועקים 'אבל למה שם', כשאנחנו הולכים למטולה אתם צועקים 'הדוסים כובשים את מטולה', כשאנחנו מגיעים ללוד אתם צועקים 'למה באתם להתסיס'. אתם רוצים דו קיום עם ערבים נאצים אבל לא מסוגלים לראות אחים שלכם עם כיפה ברדיוס שלכם. ספרו לי עוד על ההכלה, הפלורליזם, ההומניות והסובלנות של הסמול בישראל".