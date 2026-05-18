יו"ר ארגון עובדי התעשייה האווירית, יאיר כץ, תקף את השר דוד אמסלם בעקבות דברים שאמר בנוגע ללומדי התורה וללוחמי צה"ל.

כץ ציין בדבריו כי קיווה בתחילה שהציטוט המיוחס לשר הוצא מהקשרו המקורי, אך התאכזב לגלות שהדברים המדוברים נאמרו לדבריו פעמיים.

כץ, שהציג את עצמו כאיש ימין, חבר תנועת הליכוד וקצין לוחם לשעבר, הדגיש כי הוא מרגיש חובה מוסרית להסתייג באופן הנחרץ ביותר מאמירתו של השר.

הוא הבהיר כי כמי שמייצג עשרות אלפי עובדים בתעשייה האווירית, אשר רבים מהם משרתי מילואים פעילים, "אין ולא תהיה שום השוואה ללוחם בצה"ל".

בדבריו הוסיף כי רבים מעובדי התעשייה האווירית שירתו חודשים ארוכים במילואים והגנו על ביטחון המדינה הן בחזית והן בפיתוח טכנולוגיות ביטחוניות.

הוא הבהיר את עמדתו כלפי עולם הישיבות וציין, "לימוד התורה הוא ערך חשוב ומרכזי ביהדות ובמסורת שלנו ויש לי כבוד רב וחיבה ללומדי התורה, אבל הוא אינו מחליף את מי שעומד בקו האש".

בסיום דבריו טען כץ כי דווקא כתנועה לאומית וציונית, מפלגת הליכוד חייבת להמשיך להוביל קו ברור שמעמיד את הלוחמים ומשרתי המילואים בראש סדר העדיפויות הלאומי.

הוא חתם את עמדתו בהתייחסות למשרתים הפעילים והוסיף, "הם שכפ"ץ המגן של כולנו, הם צריכים להיות בראש סדר העדיפויות לפני כולם, לא רק במילים אלא קודם כל במעשים".

אמסלם התייחס אתמול בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת לחוק הגיוס וטען כי מנסים לפגוע בחרדים בטענות שאינן מציאותיות.

"בלי תורה אין עם ישראל. כל מי שלומד תורה, אני רואה אותו תורם, לא פחות מחייל שנלחם עכשיו בעזה. אין הבדל ביניהם", אמר אמסלם והוסיף: "בצה"ל יש עודפים של לוחמים שהושקעו בהם מיליארדים - אבל הצבא נגרר אחרי כל הרעל של השמאל. אם מחר כל החרדים באים לצבא, השמאל יפגין בקפלן 'אל תיקחו אותם'".