לוחמי יחידת העילית שייטת 13 החלו במבצע השתלטות על המשט הימי לעזה, אשר יצא לדרכו מטורקיה.

הפעילות המבצעית של כוחות הקומנדו הימי מתרחשת במרחק של מאות מיילים ימיים מחופי מדינת ישראל ומשודרת בשידור חי על ידי פעילי המשט.

הכוחות פועלים בלב ים במטרה לבלום את התקדמותן של הספינות, המבקשות להגיע אל חופי רצועת עזה כדי לשבור את המצור. בכל ספינה אליה עולים הכוחות ניגש אחד הלוחמים ומנתק את מצלמות השידור.

מדובר במשט של 57 כלי שייט שיצאו בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים.

במשט מעורב ארגון IHH - שעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010, שבו פעילים תקפו את לוחמי שייטת 13 בסכינים ובאלות, חטפו נשק מלוחם ופתחו בירי לעבר הכוח.

בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לכלי השייט לפרוץ את הסגר הימי, ובצה"ל נערכו בימים האחרונים להשתלטות פיזית באמצעות לוחמי שייטת 13 וכוחות חיל הים.