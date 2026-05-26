השמדת פירים ותוואים תת-קרקעיים

צה"ל מעדכן כי הושלם מבצע הנדסי משמעותי במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, שבמסגרתו אותרו והושמדו כ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור בעל-קרקע.

כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם, בפיקוד אוגדה 252, פעלו בחודשים האחרונים במרחב, מזרחית לקו הצהוב. הפעילות התמקדה בהשמדה שיטתית של תשתיות הטרור ובהגנה על יישובי הנגב המערבי.

במסגרת המבצע ההנדסי, ביצעו הכוחות מאות קידוחים שיטתיים באמצעות מגוון שיטות וכלים טכנולוגיים, שכללו קידוחים סטטיסטיים לשלילת תוואים נוספים ואיתור תוואים מוכרים.

לכל אורך המלחמה הושמדו במרחב עוד שלושה קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים וחוסלו מחבלים רבים על ידי החטיבות השונות.

במהלך הלחימה במרחב, שהיווה את אחד ממוקדי התמרון המרכזיים והמורכבים והוכרע בו גדוד בית חאנון של חמאס, נתקלו הכוחות במחבלים ומספר לוחמים נפלו.

לפי נתוני צה"ל, ארגון הטרור חמאס בנה את בית חאנון ב-20 השנים האחרונות כעיירת טרור והשקיע רבות בתשתיות צפופות מתחת לכל שכונה ורחוב, אשר שימשו כמעוז מרכזי שהוטמע בלב האוכלוסייה האזרחית.

חמאס הפך מסגדים, בתי חולים ובתי ספר למחסני אמצעי לחימה ומתחמי לחימה, והשתמש באוכלוסייה כמגן אנושי בעיירה שנחשבה בעיניהם כ"מבצר הצפוני". מתחת לבתי מגורים, מוסדות ציבור וצירי תנועה נפרסה רשת תת-קרקעית ששימשה להוצאת מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

תיעוד מפעילות הלוחמים בעזה

מעיירת הטרור בית חאנון, ששלטה בגובה על יישובי צפון הנגב המערבי ותוכננה כנקודת זינוק לשטח ישראל, יצאו לאורך השנים מתווי טרור רבים שכללו ירי תמ"ס ונ"ט נרחב.

כמו כן, במהלך מבצע "צוק איתן" יצא מהעיירה פיגוע חדירה באמצעות תוואי תת-קרקעי, שבו נפלו ארבעה לוחמי צה"ל. בבוקר השבעה באוקטובר פשטו מאות מחבלים מבית חאנון לשטח ישראל, לאחר שהמקום שימש את חמאס כמרכז צבאי שבו ניהלו המחבלים נוהל קרב וממנו יצאו למתקפת הטרור.

השמדת תשתיות הטרור בעל-קרקע ובתת-קרקע בוצעה על ידי כוחות רבים שתמרנו במרחב והכריעו את הגדוד המקומי, ולאחר חודשים של פעילות שיטתית של החטיבה הצפונית ויהל"ם הושלמה המשימה לשיפור ההגנה על יישובי הנגב המערבי.

בצה"ל מציינים כי השלמת המשימה התאפשרה בזכות גבורת הלוחמים שלחמו ברצף מאז השבעה באוקטובר באופן שיטתי ומקצועי. כיום, בית חאנון מוגדרת כתא שטח שבו תשתיות הטרור הושמדו, והוא נמצא בשליטת כוחות צה"ל בתוך תחומי הקו הצהוב.

