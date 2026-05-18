מאות מתושבי העיר נתניה, תלמידיו ומוקירי זכרו של הרב דוד שלוש זצ"ל, התכנסו בבית הכנסת המרכזי "זכור לדוד" לעצרת זיכרון מיוחדת, במלאת עשור לפטירתו.

במהלך הערב נשא דברים הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, שכיהן לצד הרב שלוש ברבנות העיר נתניה במשך תשע שנים.

הרב לאו סיפר בקול חנוק מדמעות על רגע הפרידה ביניהם ערב מעברו לכהן ברבנות תל אביב.

"כשירדנו למטה, הושטתי לו יד להיפרד. הרב שלוש, שהיה אדם תקיף ושלט ברגשותיו, פתאום פרץ בבכי. הוא תפס את ידי ואמר לי: 'מי ייתן לי תחתך, בני?'", סיפר הרב לאו.

הוא הוסיף כי בתחילה חששו השניים כיצד יסתדרו יחד בשל הרקע השונה שממנו הגיע כל אחד מהם, אך הדגיש כי "הייתה בינינו אהבה ואחווה נדירה. לעולם לא אשכח את הדמעות שלו באותו יום שישי".

חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליעזר שמחה וייס, עמד בדבריו על אופיו המיוחד של הרב שלוש ועל יחסו לכלל הציבור בעיר, "הוא לא היה רב של מגזר. אפילו הפראק שלו לא היה שחור, אלא כחול. הוא היה הרב של כולם", והוסיף כי הרב שלוש נהג להגיע בעצמו למפעלים כדי להכשירם ולהקדיש שעות ארוכות לשיחות עם זוגות צעירים לפני נישואיהם".

בנו וממשיך דרכו, רב שכונות מזרח נתניה הרב יהודה שלוש, תיאר את תחושת השליחות של אביו המנוח לאורך השנים: "מנהיג אמיתי של עם ישראל הוא אדם שמוסר את כל כולו, עד כדי כך שחייו האישיים מתבטלים מול השליחות. אבא היה 'איש של עם ישראל'".

אירועי הזיכרון לרב נמשכים גם היום (שני) בבית הכנסת "זכור לדוד" בעיר, שם מתקיים "יום שכולו תורה" בהשתתפות רבנים וראשי כוללים העוסקים במשנתו ההלכתית ובספריו "חמדה גנוזה".

ביום חמישי הקרוב, ה' בסיוון, צפויה להתקיים העלייה המרכזית של בני המשפחה והתלמידים לקברו של הרב בהר המנוחות בירושלים.