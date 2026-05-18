הכנסת ספר התורה צילום: ללא

ביישוב אדוריים שבהר חברון נערך השבוע אירוע הכנסת ספר תורה וחנוכת מעיין בצורת לב לזכרו של סרן ידידיה אשר לב הי"ד שנפל בקרבות בעזה בחודש כסלו תשפ"ד.

ידידיה הי"ד היה מהבחורים הבולטים שהיו שותפים בהקמת היישוב, בעת שלמד בישיבת שבי חברון.

באירוע השתתפו הרב מתן ברבש, רב היישוב אדורים, הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון, והרב בועז כהנא, שהיה ר"מ של ידידיה בישיבה.

עוד השתתפו: דרור דותן, מנכ"ל המועצה האזורית הר חברון, ועשרות תלמידים ואברכים מישיבת שבי חברון, בהם חבריו הקרובים של ידידיה הי"ד.

הרב אתרוג אמר בעת כתיבת האותיות: "כל הכותב ספר תורה כאילו קיבלה מהר סיני. ידידיה תלמיד ישיבתנו התמסר ללימוד התורה בשמחה, בדיוק סיפרו לי שמעולם הוא לא אמר 'אוף', הוא למד בחריצות ועדינות את התורה היקרה לנו מכל. וזכינו יחד עם ההורים הנפלאים של ידידיה שלוקחים את האבל למעיין של כוח ועשייה".

אורנה, אמו של ידידיה, אמרה בעת חנוכת המעיין: "תושבי היישוב מחממים לנו ולציבור הרחב את הלב וגם מקררים את הרגליים, זכינו שידידיה שלנו היה חלק ושותף בהקמת המקום הנפלא הזה".

רואי, חברו של ידידיה ומתושבי היישוב, סיכם: "ידידיה היה כולו לב, לב עדין, רגיש ואמיץ, והנצחתו במעיין בצורת לב מבטאת ומנציחה את אופיו המיוחד".