הרב ישי אנגלמן הוציא את הסינגל החדש "הגלה נא", אשר נכתב מתוך תחושות של תקווה, תפילה וכמיהה עמוקה לשלום בתקופת המלחמה.

הרב אנגלמן שיתף בתהליך האישי הממושך שהוביל לכתיבתו של השיר, ובמשמעויות המיוחדות שהמילים והלחן קיבלו לאורך החודשים האחרונים.

לדבריו, המילים הראשונות של היצירה החלו להתנגן במוחו במהלך הושענא רבה תשפ"ו, במקביל לחזרתם של חטופים חיים לביתם.

"מדינה שלמה חזרה לנשום", כתב הרב אנגלמן, וסיפר כי באותו יום עצר יחד עם סביבתו בכיכר בתל אביב "להיות שם, ברגע הזה. רגע של תקווה. רגע של שלום".

כמה שבועות לאחר מכן, ערך הרב חופה של חברים קרובים, ושם קיבלו המילים והמנגינה משמעות נוספת עבורו. הוא תיאר זאת כחוויה של "סוכה שיוצרת הגנה ללא צורך בחומות בצורות, מרחב שבתי של חופה שאין בתוכו פירוד, אלא רק גילוי והארת פנים".

הוא הוסיף והסביר כי השיר החדש נוגע באופן ישיר גם בתחושות הקרע והטלטלה שעברה החברה הישראלית כולה לאורך תקופת המלחמה. "כמה קרעים הביאה לנו מלחמה, כמה אי שקט, כמה חוסר איזון, שיבוש, טראומה ופוסט", כתב הרב, והוסיף כי התפילה המרכזית העולה מן השיר היא "להיות שוב תחת חופה, ושהמציאות שוב תאיר".