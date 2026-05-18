כלי שיט עלה באש בכנרת דוברות המשטרה

שוטרי השיטור הימי בכנרת חילצו אמש (ראשון) שני בני אדם מכלי שיט שעלה באש בצפון האגם, ובכך הצילו את חייהם.

האירוע החל בשעות הערב, כאשר התקבל דיווח רשמי במשטרת ישראל בנוגע לכלי שיט הבוער במים.

בעקבות הדיווח, שוטרי היחידה הימית פתחו בפעילות מבצעית מהירה במטרה להגיע למיקום המדויק של כלי השיט בהקדם האפשרי.

עם הגעתם למרחב בצפון הכנרת, הבחינו השוטרים מרחוק בכלי השיט הבוער בלב המים. מיד לאחר מכן שמעו צוותי השיטור הימי קריאות לעזרה שנשמעו מתוך המים, ובעקבות זאת הם פתחו בסריקות נרחבות ואינטנסיביות במרחב הסמוך לסירה.

במהלך הסריקות איתרו השוטרים את שני הנוסעים בתוך המים כשהם נמצאים במצב של אפיסת כוחות.

השוטרים משו את השניים מהמים, העלו אותם אל ספינת השיטור וחילצו אותם בבטחה מהאזור המסוכן. לאחר החילוץ, העבירו אותם השוטרים אל החוף לצורך קבלת טיפול רפואי מהגורמים המוסמכים.