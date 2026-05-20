עיתון ה"ניו יורק טיימס" דיווח הלילה (רביעי) מפי בכירים אמריקנים כי בישראל ובארצות הברית היו מעוניינים להציב את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, כמנהיג בטהרן. זאת על אף העובדה שבמהלך כהותנו כנשיא היה אחמדינג'אד ידוע בדעותיו האנטי-ישראליות והאנטי-אמריקניות, קרא להשמדת ישראל ואף הכחיש את השואה.

בדיווח צוין כי ימים ספורים לאחר המתקפה ישראלית שחיסלה את המנהיג העליון של איראן ובכירים נוספים במטחי הפתיחה של המלחמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בפומבי כי עדיף ש"מישהו מתוך איראן" ישתלט על המדינה.

לפי הדיווח, אף שאחמדינג'אד נחשב לבחירה יוצאת דופן, גורמים אמריקנים דנו בימים הראשונים של המלחמה בתוכניות משותפות עם ישראל לזיהוי גורם פרגמטי שיכול לתפוס את השלטון.

אותם גורמים התעקשו כי בידיהם מידע מודיעיני לפיו חלקים במשטר האיראני יהיו מוכנים לעבוד עם ארצות הברית, גם אם לא ניתן להגדירם כ"מתונים".

עם זאת התוכנית הנועזת, שפותחה על ידי ישראל ושעמה התייעצו על פי הדיווח עם אחמדינג'אד עצמו, השתבשה במהרה.

מהדיווח עולה כי לא ברור כיצד תכננו ישראל וארצות הברית להעלות אותו לשלטון, ומה פשר התקיפה האווירית שפצעה אותו.

גורמים אמריקנים טענו בפני העיתון כי התקיפה של חיל האוויר הישראלי על ביתו של אחמדינג'אד נועדה לחסל את השומרים שהופקדו עליו, כחלק מתוכנית מוגדרת לשחרורו ממעצר הבית שבו שהה.