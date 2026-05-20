מאות חברים ובני משפחה מלווים היום (רביעי) למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה את רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון.

רואי ספיר, אלמנתו של איתמר, ספדה לו בדמעות: "אהוב שלי, התקשרתי אליך אחרי שהודיעו שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזה לא נכון. אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך מה זה שווה בכלל. אתה הכל בשבילי ובשבילנו. איך ממשיכים? האם ממשיכים? איתך הכול היה אפשרי".

היא הוסיפה: "תמיד היו לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלה. תמיד היו לך סטנדרטים גבוהים לחיילים שלך. אהוב שלי, אני צריכה לבקש ממך שתיתן לי סימנים מדי פעם. תודה על שנים כל כך טובות ביחד. תודה שעשית אותי מאושרת. תודה על מעייני. פתאום מפחיד אותי כמה הוא דומה לך. הלוואי שיהיה דומה לך גם באופי. היית אבא אוהב בלי גבול".

ספיר ז"ל שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 של עוצבת חצי האש (551). האירוע שבו נפל התרחש בסביבות השעה 09:45 אתמול במרחב קוזה שבדרום לבנון, כאשר מחבל פתח באש מתוך כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם. כתוצאה מן הירי של המחבל נפגע ספיר ז"ל ונפל בקרב.

איתמר ז"ל הוא בנם של יהודה ורבקי ספיר, תושבי היישוב עלי. הוא גדל והתחנך במוסדות החינוך של בנימין, ולאחר מכן למד בישיבת נווה שמואל באפרת.

לפני מספר שנים נישא איתמר לרואי, והשניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה ובהמשך עברו להתגורר בעיר אריאל.

באריאל גידלו בני הזוג את בנם הבכור מעיין יפתח, שנולד לפני כשנה וחצי. הבן נקרא על שם חברו של אביו, סרן יפתח יעבץ ז"ל, אשר נפל בקרב בשבעה באוקטובר.

איתמר ז"ל התגייס בשנת 2019 ליחידת מגלן, והשתחרר מהשירות הסדיר לאחר שביצע תפקיד של מפקד פלגה ביחידה, כאשר בשירות המילואים שירת כאמור כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008.