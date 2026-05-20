אבי בלוט סופד לאיתמר ספיר ערוץ 7

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ספד היום (רביעי) לרס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל שנפל בקרב בלבנון.

בדבריו שיתף האלוף בלוט בשיחות שקיימו בעבר ועל הקשר החברי הקרוב של משפחתו עם משפחת ספיר. בסיום דברי ההספד הצדיע לקצין שנפל.

"אני ניצב גם כחבר קרוב של המשפחה, שמכיר אותך, איתמר, כבר מגיל אפס", אמר אלוף בלוט בפתח דבריו, "הזכירו לי, איתמר, שכתינוק צרחת המון, וכנראה היה לך מסר חשוב וקול חזק להשמיע בעולם, והשמעת אותו בחייך ובדרכיך המיוחדת 27 שנים. הייתה לך הזכות להיות הבכור, ולהפוך את יהודה ורבקי להורים".

הוא תיאר את פגישותיהם לאורך השנים וציין כי ספיר ז"ל היה תמיד סקרן ושאל שאלות רבות מתוך רצון ללמוד בחוכמה, בתבונה ובנעימות.

הוא שיתף כי לקראת כניסתו לתפקיד מפקד פלוגה, פנה אליו איתמר בוואטסאפ וביקש לשבת עמו כדי לקבל עצות ונקודות לחשיבה סביב הצבת יעדים ובניית לוח זמנים נכון.

בלוט שחזר כי התרשם עמוקות מרצינותו, מיכולת ההעמקה שלו, מתחושת האחריות ומהרצון להוביל באופן מקצועי, ערכי ומנהיגותי, "כל כך התרשמתי מהרצינות שלך, מהיכולת להעמיק, מתחושת האחריות".

הוא פירט בהמשך את מסלולו הצבאי של ספיר ז"ל, שכלל שירות כלוחם ביחידת מגלן, הצטיינות בבה"ד 1, ותפקידי פיקוד כמפקד מחלקה בנח"ל, כמפקד במגלן וכמפקד פלגה במסלול היחידה, "הכל בהצטיינות, בענווה, בנעימות ובתבונה רבה, איש ספרא וסייפה".

בלוט הוסיף: "גדלת בבית של שליחות ונתינה, זהו בית של תורה, של אמונה ושל חסד, שהם ביטויים של ברית הייעוד. איתמר, נפילתך במערכה היא קשה מנשוא, אך לא נפלת לשווא. אנחנו במלחמת התקומה, נלחמים על זכותנו לחיות בשלום ובשלווה כעם ריבוני בארצו. אתה היית חלק ממערך המילואים הנושא יחד עם הכוחות הסדירים בנטל ומתייצב שוב ושוב ללחימה, תוך הקרבה רבה שהיא מופת והשראה".