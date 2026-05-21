לפני מספר שנים נקלעתי (בטעות) לתיקון ליל שבועות שהכותרת שלו הייתה "איזה דיבר אתה הכי מתחבר בעשרת הדברות ולאיזה לא?" לא התחברתי. קמתי והלכתי.

ישנו ביטוי ידוע של חז"ל "הסתכל באורייתא וברא עלמא" (הסתכל בתורה וברא את העולם) שמשמעותו שהתורה היא המדד לאמת והמציאות עם הזמן תתיישר לפיה. ישנם כאלה שדוגלים ב"הסתכל בעלמא וברא אורייתא".

מבחינתם התרבות העולמית היא האמת ואילו התורה צריכה להתיישר אליה: הם שואלים את עצמם איזה דיבר הם אוהבים ואיזה לא; מתפתלים בזמן התנגשות בין ערך תורני לבין ערך אופנתי; והשחצנים שבהם מכריזים "זו לא היהדות שלי".

זמן מתן תורה הוא זמן טוב לכל אדם לבדוק את עצמו איפה הוא עומד מול התורה שהתקבלה על רוב עם ישראל לדורותיו, קרי המסורת האורתודוכסית, בלי אבל ובלי חבל: האם הוא עומד בענווה מול הגודל האלוקי או שהופך עצמו לאלוקים? האם הוא עומד מול הר סיני ומכריז "נעשה ונשמע" או "נשמע ואז נחליט"? בישראל שנת 2026 כמות המכריזים "נעשה ונשמע" הולכת וגדלה.

חג מתן תורה שמח.