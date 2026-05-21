פינוי מאיר בידרמן לבית החולים רמב"ם

המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה פרסם תיעוד מרגעי הפינוי המוסק של מפקד חטיבת השריון 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, שנפצע באורח קשה אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

בתיעוד נראה מסוק של חיל האוויר נוחת במנחת המיוחד של בית החולים בחיפה. מיד עם נחיתתו, צוותי רפואה מפנים במהירות את הפצועים אל אמבולנסים שהמתינו במקום, ומשם הם מובהלים בנסיעה קצרה ודחופה ישירות אל חדר המיון לצורך קבלת טיפול מציל חיים.

מלבד המח"ט, אל אותו מנחת ברמב"ם פונה מהזירה הצפונית קצין בדרגת סגן-אלוף במילואים שמצבו מוגדר בינוני.

בעקבות הפציעה, בצה"ל הודיעו כי אל"ם (מיל') ח', המשמש כיום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן בפיקוד על לוחמי 401.

כזכור, אלוף-משנה מאיר בידרמן קיבל את הפיקוד על חטיבה 401 באוקטובר 2024, תחת נסיבות טרגיות, מיד לאחר נפילתו בקרב של המח"ט הקודם, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז"ל, במהלך הלחימה במרחב ג'באליה שברצועת עזה.

בידרמן נכנס לתפקיד תחת אש ועצימות גבוהה, והוביל את החטיבה ברצף פעילויות התקפיות הן ברצועה והן בגזרה הלבנונית.

בצה"ל ציינו כי מאז כניסתו לתפקיד מקפיד להימצא לצד הלוחמים בשטח, מוביל מקרוב את הלחימה ומחזק את רוח הלחימה של החטיבה גם תחת אש.

בידרמן, נשוי ואב לשלושה ילדים תושב העיר מודיעין, התגייס לחיל השריון בשנת 2003. לאחר שסיים קורס מפקדי טנקים וקורס קצינים, פיקד על מחלקת שריון בימי האינתיפאדה השנייה.

לאורך שני עשורים של שירות ביצע שורת תפקידי פיקוד מרכזיים, ובהם מפקד גדוד 53, מפקד גדוד 195, סגן מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד חטיבת הבקעה וסגן מפקד אוגדה 162. כעת מתפללים בחטיבה ובמערכת הביטחון לרפואתו השלמה.