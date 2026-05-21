מסתערבים פשטו על מתחם עבריינים דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הבוקר (חמישי) תיעודים ממצלמות קסדה ורחפנים של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול, מתוך פעילות מיוחדת שהובילה למעצרם של שלושה עבריינים ולתפיסת מצבור אמל"ח וסמים בכפר כנא.

המבצע הממוקד יצא לפועל השבוע, לאחר שבמשטרת מחוז צפון התקבלה אינדיקציה מודיעינית ברורה על קיומם של כלי נשק בלתי חוקיים המוחזקים בידי גורמים עברייניים ביישוב.

עם קבלת המידע, הוקפצה לזירה יחידת המסתערבים של החטיבה הטקטית במג"ב. הלוחמים, בשילוב כוחות גלויים וסמויים של שוטרי המחוז הצפוני, סגרו על המבנה שבו שהו החשודים וביצעו פשיטה מהירה והשתלטות על המתחם, תוך שהם תופסים את הנוכחים "על חם".

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים, בהם נער בן 17 ושני צעירים בני 20 ו-21. מיד לאחר המעצר, ביצעו הכוחות חיפוש מדוקדק בתוך המבנה ובשטחים הפתוחים הסמוכים אליו.

במהלך החיפוש נחשף מצבור שכלל אקדח, תחמושת רבה, חצי קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג חשיש, וכן כ-140 גרם של חומר החשוד כסם קריסטל הידוע כסם מסוכן וקשה במיוחד.

שלושת החשודים נלקחו לחקירה ומאחורי סורג ובריח, ואתמול הם הובאו בפני שופט בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה.

במשטרה מסרו כי "משטרת ישראל תמשיך במאבק הנחוש כנגד תופעת הירי והאמל"ח הבלתי חוקי, ותפעל לאיתור, סיכול ומעצר חשודים, עד למיצוי הדין עמם ולהבאתם מאחורי סורג ובריח".